В Беларуси в ночь с 12 на 13 августа можно увидеть большой звездопад 12.08.2022, 20:15

В этом году звездопад совпал с полнолунием.

В ночь с 12 на 13 августа в Беларуси можно наблюдать летний звездопад — пик Персеид. Персеиды — это метеорный поток, который возникает на небосводе ежегодно в июле-августе.

Так, в это время пылевые частицы, оставленные кометой, попадают в атмосферу Земли и сгорают. Именно это явление и называется «звездным дождем», пишет портал 1prof.by.

В 2022 году самый интенсивный метеорный поток можно наблюдать в ночь с 12 на 13 августа. Сообщается, что самое большое количество падающих звезд можно увидеть примерно с 23 часов и до 4.30 утра. Все дело в том, что интенсивность метеорного потока постепенно увеличивается с полуночи и ее максимум приходится на 4 утра. По предварительным прогнозам, количество сгорающих частиц будет примерно 160 штук в час.

В этом году звездопад как раз совпал с полнолунием, которое обычно засвечивает небо и не позволяет как следует насладиться «звездным дождем». Звездопаду также мешают и огни города, поэтому лучше всего за падающими звездами наблюдать за городом.

Кстати, во время «звездного дождя» рекомендуют загадывать желание. Важно четко его сформулировать и произнести, когда увидите падающие звезды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».