В Минске ГУБОПиК задержал маму певицы Риты Дакоты

В Минске ГУБОПиК задержал маму певицы Риты Дакоты3
- 12.08.2022, 20:41
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Силовики мстят ей за песню дочери «Уходи», адресованную Лукашенко.
Силовики задержали мать певицы Риты Дакоты Светлану Герасимович. Информация о задержании появилась в приближенном к силовикам телеграм-каналу.
В провластном телеграм-канале сообщалось, что женщина задержана по подозрению в участии в массовых беспорядках, поддержке украинских властей и «кибербуллинге». В посте также разместили сообщения, которые задержанная якобы отправляла со своего телефона и фотографию Светланы на фоне мурала с диджеями перемен.
Рита Дакота — известная российско-белорусская певица. В 2020 году она поддержала протесты и выпустила песню «Уходи», адресованную Лукашенко.