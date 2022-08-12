В Минске ГУБОПиК задержал маму певицы Риты Дакоты 3 12.08.2022, 20:41

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Светлана Герасимович

Силовики мстят ей за песню дочери «Уходи», адресованную Лукашенко.

Силовики задержали мать певицы Риты Дакоты Светлану Герасимович. Информация о задержании появилась в приближенном к силовикам телеграм-каналу.

В провластном телеграм-канале сообщалось, что женщина задержана по подозрению в участии в массовых беспорядках, поддержке украинских властей и «кибербуллинге». В посте также разместили сообщения, которые задержанная якобы отправляла со своего телефона и фотографию Светланы на фоне мурала с диджеями перемен.

Рита Дакота — известная российско-белорусская певица. В 2020 году она поддержала протесты и выпустила песню «Уходи», адресованную Лукашенко.

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