Руководство «Гродно Азот» боится, что рабочие пронесут на завод оружие 2 12.08.2022, 21:01

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В 2020-2021 годах на предприятии прошел ряд протестных акций.

На проходных КПП «Гродно Азот» поставили металлодетекторы, пишет заводская газета «Гродненский химик».

Как заявляет служба безопасности, это сделано для того, чтобы работники не принесли на завод холодное, пневматическое, огнестрельное и метательное оружие, а также взрывные устройства.

Работникам с кардио- или нейростимуляторами, а также другими имплантированными электронными устройствами разрешено отказаться от прохождения через арку комплекса. Для них предусмотрен индивидуальный личный досмотр.

В 2020-2021 годах на «Гродно Азоте» прошел ряд протестных акций, несколько цехов останавливались.

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