WSJ: При обысках у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов 6 12.08.2022, 21:05

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Дональд Трамп

Часть из них была помечена как совершенно секретные.

Федеральное бюро расследований (ФБР) при обысках у бывшего президента США Дональда Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов.

Об этом сообщает WSJ.

Сообщается, что документы нашли в ходе обысков в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Часть из них была помечена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

Агенты ФБР изъяли около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями и помилование сторонника Трампа Роджера Стоуна. В материалах, с которым ознакомились журналисты, говорится, что следствие получило 4 комплекта совершенно секретных документов, 3 комплекта секретных документов и комплекты конфиденциальных документов. Более подробной информации об их содержании нет.

По словам адвоката Трампа, он использовал свои полномочия для рассекречивания некоторых материалов перед тем, как покинуть свой пост.

Напомним, ранее сообщалось об обысках у Трампа в рамках расследования того, как у него оказались около 15 коробок с документами Белого дома, часть из которых содержала секретные материалы.

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