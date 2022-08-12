На выезде из Минска выросла пробка в несколько километров 12.08.2022, 21:14

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Произошло ДТП.

Очевидцы сообщают о ДТП на трассе M1 (Брест — Минск — граница РФ) в направлении выезда из столицы. Машины столкнулись на участке неподалеку от гостиницы Vesta. Здесь предусмотрено по две полосы движения в каждом направлении, передает onliner.by.

Пользователи уверяют, столкновение произошло в левом ряду непосредственно за гостиничным комплексом в направлении Бреста. Сервис «Яндекс» по состоянию на момент выхода заметки определил длину затора в 6 километров. Поток сильно замедлился вплоть до съезда с трассы Р1 в сторону Петковичей и Дзержинска.

Вечером пятницы, в первые часы после окончания рабочего дня, затор может значительно увеличиться. Некоторые автомобилисты разворачиваются, чтобы вернуться к этому пересечению и продолжить путь через город Дзержинск.

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