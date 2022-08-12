закрыть
12 августа 2022, пятница, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На выезде из Минска выросла пробка в несколько километров

  • 12.08.2022, 21:14
  • 1,350
На выезде из Минска выросла пробка в несколько километров

Произошло ДТП.

Очевидцы сообщают о ДТП на трассе M1 (Брест — Минск — граница РФ) в направлении выезда из столицы. Машины столкнулись на участке неподалеку от гостиницы Vesta. Здесь предусмотрено по две полосы движения в каждом направлении, передает onliner.by.

Пользователи уверяют, столкновение произошло в левом ряду непосредственно за гостиничным комплексом в направлении Бреста. Сервис «Яндекс» по состоянию на момент выхода заметки определил длину затора в 6 километров. Поток сильно замедлился вплоть до съезда с трассы Р1 в сторону Петковичей и Дзержинска.

Вечером пятницы, в первые часы после окончания рабочего дня, затор может значительно увеличиться. Некоторые автомобилисты разворачиваются, чтобы вернуться к этому пересечению и продолжить путь через город Дзержинск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин