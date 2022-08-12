«Барселона» сможет зарегистрировать новичков к старту чемпионата Испании 1 12.08.2022, 22:14

Любители футбола смогут увидеть игру Роберта Левандовского за новый клуб.

Ла Лига одобрила активацию четвертого экономического рычага каталонским клубом. Это позволит «Барсе» сразу зарегистрировать практически всех своих новичков. Тем не менее клубу по-прежнему необходимо дополнительно разгрузить зарплатную ведомость.

Накануне «Барселона» зарегистрировала 17 футболистов на сезон «примеры», но в этом списке не было ни одного новичка клуба.

Этим летом клуб подписал Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена. Новые контракты, уже став свободными агентами, заключили Усман Дембеле и Серджи Роберто, то есть они тоже формально считаются новичками.

13 августа «Барса» в матче 1-го тура чемпионата Испании примет «Райо Вальекано».

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