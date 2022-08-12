Балтийское море станет внутренним морем НАТО 2 12.08.2022, 22:17

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Финляндия и Эстония объединят системы береговой обороны.

Эстония и Финляндия будут объединять ракетные комплексы береговой охраны в рамках планов оборонной интеграции стран. Об этом расссказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью изданию Iltalehti.

«Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше, чем ширина Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией», — сказал он.

Глава эстонского оборонного ведомства подчеркнул, что это решение позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

«Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция вступят в Альянс. Ситуация изменится», — убежден он.

В издании отмечают, что в прошлом году Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear для борьбы с морскими целями. Дальность полета этих ракет — 290 км. Это означает, что эстонцы могут вести ракетный огонь в любое место на финском побережье в заливе.

В то же время приобретенные ВМС Финляндии противокорабельные ракеты МТО 85m (модифицированная для Финляндии RBS-15 Mk 2) имеют дальность более 100 км и снабжены радиолокационной системой самонаведения. Отмечают, что финны могут сосредоточить огонь на северном побережье Эстонии.

Iltalehti напоминает, что Финляндия и Эстония уже планировали совместную береговую оборону еще в 1930-х годах, однако обеим странам тогда не хватало союзников.

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