Объявлены претенденты на «Золотой мяч» 12.08.2022, 23:40

Среди номинатов нет действующего обладателя престижной футбольной награды.

Журнал France Football огласил список из 10 футболистов, претендующих на получение «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира.

В первую пятерку вошли Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», сборная Франции), Рафаэл Леау («Милан», сборная Португалии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Во второй пятерке оказались: Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии). Луис Диас («Ливерпуль», сборная Колумбии), Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии) и Роберт Левандовски («Бавария»/«Барселона», сборная Польши).

Всего кандидатов будет 30. Действующим обладателем «Золотого мяча» является форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

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