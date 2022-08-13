Около 200 российских заключенных погибли в Украине
- 13.08.2022, 5:00
Они были завербованы ЧВК «Вагнер».
Более двухсот заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК «Вагнер», погибли на войне в Украине.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Отмечается, что из бывших заключенных петербургской ИК-6 «Обухово», в которой взяли на службу около 200 человек, в живых остались двое: один находится в коме, другой потерял ноги.
Источник правозащитной организации «Русь сидящая» в ИК-7 «Панковка» в Великом Новгороде рассказал, что из их колонии также «почти все погибли». Речь идет о десятках людей.