Около 200 российских заключенных погибли в Украине 13.08.2022, 5:00

Они были завербованы ЧВК «Вагнер».

Более двухсот заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК «Вагнер», погибли на войне в Украине.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что из бывших заключенных петербургской ИК-6 «Обухово», в которой взяли на службу около 200 человек, в живых остались двое: один находится в коме, другой потерял ноги.

Источник правозащитной организации «Русь сидящая» в ИК-7 «Панковка» в Великом Новгороде рассказал, что из их колонии также «почти все погибли». Речь идет о десятках людей.

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