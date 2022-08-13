Борислав Береза: Лукашенко может не услышать никаких «хлопков», а просто отправиться в ад 13.08.2022, 8:11

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Зябровка под Гомелем — только первый пример сопротивления диктатору.

Сооснователь и бывший глава информационного отделения партии «Правый сектор», экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ, политический активист и боец ВСУ Борислав Береза прокомментировал сайту Charter97.org взрывы в районе военного аэродрома в Зябровке под Гомелем:

— Версия, которая озвучена украинскими силовыми и военными органами, полностью соответствует реальности. На данный момент мы благодарны всем белорусам, которые помогают защищать Украину и уничтожать российскую военную технику на территории Беларуси. Поэтому всем белорусским партизанам — большое спасибо.

— Стоит ли ожидать подобных инцидентов на военных базах в Беларуси, если их продолжат использовать для атаки на украинские города?

— В любом случае россиянам придется убраться из Беларуси или погибнуть там же вместе с сожженной российской техникой. Кстати, также очень интересна потенциальная судьба Лукашенко. Я считаю, что он как любой диктатор должен закончить такой же смертью, как и его предшественники — Чаушеску или Каддафи.

— В Украину планируется поставка дальнобойных комплексов ATACMS, которые могут долететь до Минска. Насколько велика вероятность того, что Лукашенко однажды услышит тревожный хлопок в своей резиденции?

— Хлопки и задымления в Беларуси могут произойти, если и дальше будут подниматься российские самолеты чтобы обстреливать Украину и бомбить наши города. Лукашенко может не услышать никаких хлопков и не увидеть никаких задымлений, а просто лично встретиться с Петром на небесах. И тогда тот отправит его в ад. А перед этим в ад его отправят вооруженные силы Украины и белорусские патриоты.

— Как вчерашние взрывы в Зябровке могут повлиять на моральный дух армии Лукашенко, белорусских партизан и добровольцев, воюющих на стороне Украины? Увеличивает ли это шансы на освобождение Беларуси от диктатуры?

— Такие события мотивируют тех, кто их успешно проводит, и демотивируют тех, кто от них получает вред. Белорусские партизаны получили, конечно же, новый мотиватор, а российские солдаты четко понимают, что их ждет. Сопротивление в Беларуси будет только расти и закончится свержением Лукашенко. И я очень надеюсь, что он не успеет удрать в Россию, а либо будет осужден белорусским народом, либо просто сдохнет при попытке бегства.

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