Еще одно унижение: чего Эрдоган добивается от Путина 1 Андрей Пионтковский, «Новое время»

13.08.2022, 8:17

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Мелкий гопник трусит перед турецким лидером.

Путин назначил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главным по перемирию. Были Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц, они не справились. Их выгнали вон из Киева.

Эрдоган — хитрейший восточный диктатор. Он же умный человек. Прекрасно понимает, что никогда Украина на прекращение огня, на капитуляцию не согласится, тем более, когда Путин боится контрнаступления. Президент Турции приедет в Киев, поговорит, потом скажет Путину: ты знаешь, Владимир, я старался, но украинцы не согласны. Но Эрдоган уже ж за это получил «аванс» — Путин уже заплатил ему громадную плату. Полностью сдал с потрохами своего союзника по ОДКБ — Армению.

Эрдоган в Сочи был 5-го августа — демонстративно, не постеснялся, а 3-го азербайджанские солдаты (а это — турецкая армия, ведь в Шуше же Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали торжественную декларацию об объединении турецкой и азербайджанской армий) вошли в Лачинский коридор. Территорию, контролируемую по протоколу о перемирии миротворческим контингентом российских войск. И этот контингент ничего не пикнул. И не помешал им занять там господствующие высоты. И Путин даже рта не открыл на переговорах по этому вопросу. Поэтому Эрдоган, как типичный альфа-самец в их паре, показал ему, что, мол, все, теперь он — полный хозяин на Южном Кавказе.

То же через несколько дней произойдет в Сирии. Он собирается ввести турецкие войска на север Сирии. И это представляет уже смертельную опасность для путинского друга Башара Асада. Вот так Путин сдает всех, кого только можно, цепляясь за соломинку, — за обещание Эрдогана попытаться добиться прекращения огня, которое Эрдоган ни на секунду не собирается выполнять, понимая, что оно невыполнимо.

В Сочи же приехал с Путиным Рамзан Кадыров, намереваясь поговорить с турецким руководством. И это стало еще одним унижением. Они отказались с ним встречаться. С Кадыровым Сергей Шойгу встретился — он сфотографировался с Шойгу.

А как заискивал Путин перед Эрдоганом. Встретил его возле трапа самолета — здравствуйте, мой дорогой друг. Ну вот «дорогой друг» его вышибет сейчас окончательно из Армении и из Сирии. Вот Эрдоган показывает западным лидерам, как себя нужно вести с Путиным. Они перед ним лебезят, а он им хамит. А вот Эрдогана он боится. То есть, Путин, как мелкий гопник, может вести себя хулигански с интеллигентными мальчиками, а перед настоящим бандитом трусит.

Получил ли Эрдоган уже все, что хотел от Путина? Пока надо ему дать переварить то, что он взял — забрать весь Карабах, и взять обратно Алеппо. Алеппо они обязательно возьмут — город, уничтоженный с воздуха Путиным. В Османской империи Алеппо был второй город после Стамбула.

Так, что украинцам не стоит обижаться на Эрдогана. Его надо принимать таким, какой он есть. И не благодарить его. Он сделал много позитивного Украине. А сейчас он помогает Путину обходить санкции, и разумеется за это большие деньги получает, как процент. Но здесь он очень рискует. Американцы этим очень недовольны.

Андрей Пионтковский, «Новое время»