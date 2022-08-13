Командование Воздушных сил ВСУ: Четко представляем, сколько авиационной техники находилось в Зябровке 13.08.2022, 8:36

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Украинские военные оценили значение удара по авиабазе в Беларуси.

В ночь на 11 августа в Беларуси в районе военного аэродрома «Зябровка» недалеко от Гомеля были слышны взрывы и видны вспышки. Первым об этом сообщил проект «Беларускі Гаюн», позже информацию об инциденте на территории аэродрома подтвердили в Минобороны Беларуси. Правда, в ведомстве заявили, что на территории аэродрома загорелся двигатель «одной из единиц техники».

Что это за аэродром, какую опасность он представлял для Украины и что известно о ночном инциденте на аэродроме, в эфире «Настоящего Времени» рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— У вас есть информация – что же на самом деле произошло на аэродроме «Зябровка» под Гомелем?

— Безусловно, у нас нет информации. Мы владеем той же информацией, которую вы только что озвучили. Есть органы разведок – они, наверное, знают больше. Воздушные силы могут озвучить то, что уже озвучивали о стратегическом значении этого аэродрома. Мы четко себе представляем, сколько авиационной техники там находится. Мы постоянно видим, откуда взлетают с территории Беларуси самолеты, их активность в небе. И те зенитно-ракетные комплексы, которые там расположены, и комплексы «Искандер», которые ведут огонь по территории Украины.

— А что за техника: это штурмовики, истребители, транспортные самолеты Ил-76?

— Я скажу так, что все без исключения аэродромы Беларуси используются военно-космическими силами оккупантов с первого дня войны. Если есть определенное стратегическое значение для них использовать именно этот аэродром, то авиация будет перебазирована туда. Так же, как Ту-22М3 были перебазированы с юга на север на аэродром «Шайковка», так же и российские истребители могут перемещаться с одного аэродрома на другой – для авиации здесь особых проблем нет.

В основном на северных от Украины районах – это Республика Беларусь – и на востоке страны работает истребительная авиация, которая постоянно патрулирует в воздушном пространстве России и Беларуси. На юге после взрывов в Саках вчера было отмечено абсолютное снижение авиационной активности. Там постоянно от бухты Севастополя в направлении Змеиного и ниже в акватории Черного моря 24 на 7 мы наблюдали российскую авиацию. Вчера же Крым фактически был пуст. Вот такая ситуация.

— Вы говорите об истребительной активности в Зябровке. То есть истребители – это самолеты, которые должны поражать цели в воздухе. Это не бомбардировщики, которые бомбят Украину на земле?

— В основном истребители за время войны дислоцировались на аэродроме «Барановичи». Зябровка, как уже говорил ваш спикер передо мной, – находится в непосредственной близости от границы с Украиной. Как я уже говорил, они могут передислоцировать любую технику. Также замечены самолеты Ил-76, которые поставляют вооружение. Истребительная авиация России, которая сегодня есть на вооружении у страны-агрессора, – это многоцелевые истребители. Они могут наносить удары как по воздушным целям, так и по наземным. То есть нести крылатые ракеты, которые могут работать по земле. Поэтому сейчас авиация особенно не разделяется на истребительную и бомбардировщики. Бомбардировщики, которые работают с аэродрома «Шайковка», Ту-22М3, у них есть свой тип вооружения – это ракеты Х-22, которые применяют оккупанты, а также стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые работают почти всегда с севера Каспийского моря. Там уже в основном применяются ракеты Х-101 и Х-555.

— Есть ли данные у украинской разведки или у Воздушных сил Украины, что на аэродроме «Зябровка» происходили хлопки, взрывы, и если эти взрывы происходили, то почему нет информации о поврежденной технике? Мы уже разобрали, какие самолеты были повреждены в Новофедоровке. Что случилось в Зябровке?

— К сожалению, этот вопрос не к воздушным силам. Есть у нас официальные ресурсы – министерство обороны – если они сочтут нужным, то выскажут эту информацию. Воздушные силы не имеют такой информации для обнародования.

""Зябровку" использовали с первого дня войны. Оттуда отправили российский десант в Гостомель. Сейчас похоже, что взорвался самолет или вертолет с боекомплектом. О диверсии у нас информации нет". Александр Азаров из проекта BYPOL о взрывах в Беларуси pic.twitter.com/Z2C0gbJ8IS — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 11, 2022

— По вашей оценке, то, что взрывы происходят день за днем – сначала в Новофедоровке, потом в Зябровке – это совпадение?

— Возможно, совпадение. Мы уже слышали, что говорят официальные лица как с территории России, так и у нас: возгорание, нужно быть предельно осторожными, не курить на стоянках.

— Тем не менее Воздушные силы Украины первыми опубликовали количество поврежденной техники на аэродроме в Новофедоровке. Там была указана цифра: Саки – 9 самолетов. Сейчас есть какая-то последняя цифра после опубликования спутниковых снимков: сколько точно было повреждено самолетов?

— Воздушные силы опубликовали данные Генерального штаба, который ведет ежедневно учет потерь врага. Там было подсчитано 9 самолетов. После уже опубликованных спутниковых снимков можно говорить о том, что техники повреждено было больше: некоторая была уничтожена полностью, а некоторая сильно обгорела. Но мы же понимаем, что часть техники могла быть убрана до того, как были сделаны снимки, поэтому тут нужно дождаться от источников разведданных, чтобы все-таки знать, сколько же было уничтожено. Но мы видим на снимках, что значительная часть техники уничтожена полностью.

— По вашим оценкам, после того, что случилось, аэродром «Саки» пригоден к дальнейшему использованию?

— Думаю, да. Никаких глобальных разрушений там не совершилось. Самое главное на аэродроме – это взлетно-посадочная полоса, с которой могут взлетать и на которую могут садиться истребители. Даже если она была бы повреждена, ее можно быстро отремонтировать: меняются аэродромные плиты. А технику они еще подвезут: как самолеты, так и техническое обслуживание.

— Но тем не менее полетная активность на севере и на юге от Украины и в оккупированном Крыму снизилась.

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