Почем продают дыни и арбузы в магазинах Минска и на Комаровке 13.08.2022, 8:52

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Журналисты нашли места, где ценники «кусаются».

В преддверии выходных в магазинах Минска наблюдается повышенный спрос на арбузы и дыни. Агентство «Минск-Новости» посетила несколько торговых объектов и узнала стоимость бахчевых культур.

«Евроопт»

Арбузы разных сортов имеются на полках этого магазина в большом количестве, чего не скажешь о дынях — их число явно ниже. Но даже из имеющегося ассортимента можно выбрать достойную.

«Виталюр»

В этом торговом объекте оказалось все наоборот. В количественном отношении дынь здесь больше, чем арбузов, которые, к слову, обойдутся в 1,29 рубля за килограмм.

«Соседи»

Для тех, кто не готов покупать сладкую ягоду целиком, в магазине уже есть разрезанные варианты. Дыни же имеются на прилавке разных размеров, поэтому каждый найдет подходящую.

— Спрос на арбузы и дыни всегда есть, особенно высоким он становится уже с вечера четверга, — рассказала работник магазина. — Ажиотаж наступает в субботу утром, когда многие собираются выезжать за город. Мы не переживаем, арбузов и дынь точно хватит всем, и никто с пустыми руками не уйдет.

«Грошык»

Такого большого выбора арбузов, как в «Грошыке» не было еще нигде. Тут варианты любого веса. Для большой компании без труда можно выбрать гиганта на 15 кг и даже больше, а если нужна ягода поменьше -такая также найдется среди этого множества.

Цена за килограмм — 99 копеек. Тем, кто захочет попробовать арбуз сорта «сахарный малыш», придется заплатить чуть больше — 3,29 рубля за кг. Дыни «торпеды» стоят 2,99 рубля.

«Белмаркет»

Торговый объект приятно порадовал интересной акцией. Как утверждает закрепленная листовка, если купленный арбуз окажется некачественным, то магазин вернет деньги покупателю. Цена — 89 копеек за 1 кг.

Комаровский рынок

На Комаровке ценники повыше, чем в магазинах, — от 2,5 до 3 рублей за кг. Однако продавцы уверяют, что готовы посчитать и по 2 рубля за кг. Если же арбуз имеет внушительный вес, то килограмм обойдется еще меньше. Вдобавок ко всему — доставка до машины покупателя осуществляется бесплатно.

Ситуация с дынями такая же: чем больше вес, тем меньше стоимость 1 кг.

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