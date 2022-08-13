Войска РФ в Украине отброшены на нескольких важных направлениях 13.08.2022, 8:57

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Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные в направлении успешно остановили вражеское наступление в Донецкой области в направлении Сторожево – Новоселка и отбросили оккупантов назад.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области, а также Басовки и Кондратовки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов. Также войска РФ нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпанова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении российские войска обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное - Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении артиллерия и танки оккупантов поражали районы Берестового, Бахмута, Бахмутского, Часового Яра, Соледара, Спорного, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинка, Водяное и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

Российские войска вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая - Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции со ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Новоселка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд – Лозовое, успеха не имел, отошел, также нанес авиационные удары возле Осокоровки и Андреевка.

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