«Прежде чем что-то купить, проверяем цену в 5—6 магазинах» 1 13.08.2022, 9:19

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Многодетная семья из Минска поделилась секретами экономии.

Сайт onliner.by опубликовал историю многодетной семьи из Минска.

Ольге 34 года, у них с мужем Дмитрием три дочери — Даша, Маша и Саша, — и в семье ждут четвертого ребенка. Ольга находится в декретном отпуске, Дмитрий работает электриком и сантехником. Общий семейный доход — 2700 рублей на пятерых, то есть примерно по 540 рублей на человека.

Ольга — министр финансов в своей семье. Она ведет учет семейных трат, знает об акциях и скидках в магазинах, в курсе, как сэкономить. Почитайте о ее лайфхаках — возможно, некоторые из них подойдут лично вам.

«Прежде чем что-то купить, проверяем цену товара в 5—6 магазинах»

Когда на карточку приходят деньги, мы сразу откладываем часть на питание из расчета, что нам нужно 50 рублей в день. Получается 1500 рублей в месяц. Сейчас денег на продукты уходит много, потому что летние каникулы дети проводят в Минске. А в школьное время им, как детям из многодетной семьи, положено бесплатное двухразовое питание. Во время учебного года у нас на еду уходило гораздо меньше денег — по 30 рублей.

Когда дети ходят в школу, мы закупаемся продуктами раз в неделю. Сейчас, когда дети дома, ездим в магазин уже два-три раза в неделю. Сейчас наш любимый магазин — это «Алми», там начисляются бонусы при покупке, которыми потом можно что-то оплатить. Я отправила мужа в магазин, он взял продуктов на 50 рублей, из них 20 рублей оплатил бонусами.

Были в «Соседях» и поучаствовали в конкурсе: надо было купить определенные товары, чтобы выиграть сертификат. Мы победили — нам достался сертификат на 50 рублей. А в «Евроопте» нам в последнее время не везет. Раньше мы в их конкурсах постоянно что-то выигрывали: шоколадки, моющие средства, сертификаты. А сейчас у нас было около 30 промокодов в одном туре, и ни один не выиграл.

Мы любим собирать бонусные баллы, промокоды, пользоваться скидками. У нас более 20 дисконтных карт.

В магазины мы всегда ходим со списком и не покупаем того, чего в нем нет. У нас не бывает импульсивных покупок, я не понимаю, как можно пойти в магазин за чем-то одним, а вернуться с чем-то другим. В магазине консультанты не могут уговорить меня на покупку того, что мне не нужно. Если дети начинают что-то просить в магазине, то я напоминаю: мы же договаривались не выходить за рамки списка. Дети относятся к этому спокойно, потому что у нас дома всегда много вкусного.

С каждой зарплаты мы идем в «Светофор» за сладостями. Еще берем там детские пюре, питьевую воду, корм для кота. На овощи почти не тратимся, их нам передают мои родители из Лиды. У них свой огород, они выращивают огурцы, капусту, помидоры. Я не мастер закаток — мама сама их делает и передает нам.

Любой товар, который мне нужно купить, я поищу в 5—6 магазинах и возьму там, где выгоднее. Например, порошок «Ариэль» (3 килограмма) месяц назад я нашла и за 38 рублей, и за 22 по промокоду.

Чтобы собрать троих детей в школу, покупки начинаем делать в начале лета

Три наши дочери ходят в школу. Мы начали покупать что-то к 1 сентября практически сразу, как только закончился учебный год, чтобы потом не пришлось сразу тратить огромную сумму. Только на одну канцелярию нужно по 100 рублей на каждую из дочерей, получаем на троих 300 рублей. Собрать в школу троих детей — это та еще проблема. Мы еще не считали, сколько денег нужно на все, но предполагаю, что потратим около 400 рублей на каждого ребенка.

В этом году ввели школьную форму, нам сказали купить жилетки. Мы стали искать, где дешевле, и нашли их в Минске в «Детском мире» за 20 рублей по промокоду, а в универмагах я видела их и по 60, и по 70 рублей, а ведь детям в школу нужно по несколько комплектов.

Что-то мы купили на московском рынке «Садовод» через посредников, мы часто берем там одежду и обувь. Есть специальные вайбер-чаты продавцов, они там выставляют товары, доступные к заказу. Недавно мы заказали очень красивую кофту для Маши за 18 рублей, совсем недавно брали леггинсы, кроссовки — все за те же 18 рублей.

На фото слева на девочках кофты с московского рынка «Садовод», стоят около 18 рублей каждая. На фото справа на них жилетки из «Детского мира» по 20 рублей

Обычно одежду для всех мы берем через посредников на рынке «Садовод», в Waikiki и на AliExpress. Сейчас ко мне едет заказ с AliExpress — кроссовки за $8. Перед заказом я внимательно читаю отзывы, а не беру что-то спонтанно только из-за того, что дешево.

Учим дочек копить деньги — у них уже есть копилки

У меня с детства привычка откладывать, потому что у детей были игрушки, которые мне хотелось, но родители их купить не могли. Я понимала: если что-то хочется, я могу насобирать сама. Родители давали понемногу на карманные расходы, бабушка что-то давала. Летом мы с мамой ходили в лес за черникой и лисичками, потом их сдавали — я все деньги откладывала, чтобы накопить на то, что хочу. Это так здорово, когда ты маленькая можешь позволить себе то, что хочешь. Это чувство восторга давало мне огромный стимул копить и дальше.

Приучаю к накоплениям детей, у девочек есть копилки. Сейчас другое время, в магазинах много разнообразия, девочки заходят в супермаркет и не могут стерпеть. Хотя старшая дочка в 10 лет накопила на подарок для средней 50 рублей и купила за эти деньги поющего «фиксика».

Зато у нас не бывает ситуаций, когда нам не хватает денег до зарплаты и у нас уже есть заначка. Еще недавно мы откладывали как минимум $100 каждый месяц, и нам казалось, что это мало. А сейчас мы ждем четвертого ребенка, многое нужно покупать. У меня анемия, упаковка таблеток стоит 70 рублей, а мне нужно три в месяц. Сейчас выходит 200 рублей только на лекарства.

У нас есть денежное дерево

У нас есть денежное дерево, замиокулькас, мы купили его лет шесть назад. Может, это совпадение, но каждый раз, когда дерево давало новый росточек, у нас было пополнение в бюджете. Сейчас там появилось два новеньких росточка — значит, скоро у нас будут деньги.

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