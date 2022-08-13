Эстония и Финляндия закроют Финский залив от российских кораблей 4 13.08.2022, 9:33

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Начаты переговоры о создании общей системы ПРО.

Эстония и Финляндия начали переговоры о создании объединенной системы противовоздушной обороны. Как сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, это позволит закрыть акваторию Финского залива от кораблей РФ.

Об этом сообщает Iltalehti.

Министр заявил, что дальность ракет Финляндии и Эстонии превышает ширину Финского залива. Если страны объединят свои системы ПРО, то смогут делиться информацией. Певкур отметил, что после присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, Балтийское море станет внутренним для Североатлантического альянса.

Министр пояснил, что интеграция Швеции и Финляндии в НАТО значительно изменит ситуацию в Балтийском море.

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