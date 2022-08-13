Белорусские сигареты везут в Литву и Польшу под видом известняка и угля 1 13.08.2022, 9:46

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Европейские таможенники рассказали о последних случаях контрабанды.

Продолжается контрабанда сигарет из Беларуси в страны Европейского Союза. Об этом сообщают таможни соседних стран, передает «Белсат».

11 августа на станции Кяна литовские таможенники проверяли поезд, следовавший из Беларуси в Калининградскую область России. В двух из шести вагонах с известняком были найдены коробки с белорусскими сигаретами. Были изъяты 61 тысяча пачек сигарет стоимостью более 100 тысяч евро.

Перед этим польские таможенники перехватили беларусские сигареты на литовско-польской границе. Грузовой автомобиль, ехавший из Литвы, остановили в районе Будиски. В документах было указано, что в автомобиле перевозится уголь, но за мешками с углем таможенники обнаружили мешки с сигаретами.

Были изъяты 170 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в более 550 тысяч долларов.

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