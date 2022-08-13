В белорусской армии наступил локальный Апокалипсис 1 Кирилл Сазонов

13.08.2022, 10:01

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Генштаб измотал войска бесконечными «учениями».

Беларусь в очередной раз продлила свои военные учения – как минимум до 20 августа. Это в тринадцатый раз, если я не упустил ничего. Двенадцать раз уже точно было. Для людей гражданских поясняю — продление учений даже один раз это титаническая работа и экстраординарная ситуация.

Военные учения с применением техники, которые длятся более нескольких дней – это не просто беготня с автоматами и рытье окопов отсюда и до обеда. Это очень сложный в том числе и бюрократический процесс. Военное ведомство требует порядка, планов и отчетов. Как и Министерство финансов. В любой стране, где государство прочнее, чем в Сомали. То есть Генштаб составляет план учений на, скажем, неделю. Кто, где, в каком количестве и с какой техникой должен отработать. Минобороны делает из военного плана военно-экономический.

Где будут ночевать бойцы и в каком количестве? Сколько нужно тушенки и хлеба, крупы, полевых кухонь, солярки, денег, запчастей, боекомплекта и так далее. Все это идет в Минфин, начинается непростой процесс согласований. И не только с Минфином. На финише все учения таких масштабов утверждаются на уровне Верховного Главкома. По пути на всех этапах вносятся коррективы. Находятся ошибки и просчеты. Все, когда план утвержден на всех уровнях, начинаются сами учения. С пусками, стрельбами, использованием боекомплекта, сжиганием солярки и поеданием тушенки. Финиш. Дожгли последние литры, сожрали последнюю банку, оставили необходимый минимум боекомплекта на случая непредвиденной ситуации формата «через час в реальный бой». Все, логистика подготовлена к доставке подразделений к местам постоянной дислокации.

А теперь представьте, какая начинается жесть и аврал, когда вместо погрузки на составы военные получают приказ – учения продлеваем на неделю. Интенданты и снабженцы рвут волосы в самых неожиданных местах, личный состав матерится, традиционно (это армия, сынок) куда-то забывают подвезти продовольствие, соляру или боекомплект. Техника ломается на учениях с особым усердием. Комплект запчастей не бесконечный. Аврал, бардак и непростые испытания для всей структуры. Из Минфина и от других привлеченных ведомств тоже прилетают маты и вопросы вполне на армейском языке.

Теперь представьте, что учения продлевают ДВЕНАДЦАТЬ раз подряд! Представляете состояние финансов, снабжения, картину маслом на складах и с логистикой. Настроения личного состава? Это ребята, локальный Апокалипсис. Вам любой старшина матом подтвердит, а командир роты может и в морду дать за такие вопросы. И все это только ради того, чтобы «держать в напряжении ВСУ» и давить на нас психологически? Простите, не вверю. Если в армии идут на такой сценарий, значит причины очень серьезные. И это не шантаж и угрозы…

Кирилл Сазонов, site.ua

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