«Америка — это страна, где свое дело можно основать очень быстро» 13.08.2022, 10:20

Белорусский музыкант работает таксистом в Чикаго и уже получил статус «голд».

Сергей Долгушев — известный исполнитель белорусской народной музыки, певец и организатор фольклорных фестивалей, солист группы Vuraj. В 2020-м Долгушев участвовал в дворовых концертах, позже уехал в Польшу, а последние полгода осваивается в США. Сергей рассказал «Нашей Ниве» о своей новой американской работе — уже несколько недель он таксист Uber.

«Наша Нива»: Как начали работать в «Убере»?

Сергей Долгушев: Если хочется подзаработать денег, можно попробовать разное, и мне захотелось попробовать работать в такси. В США люди склонны считать свое время, так я увидел, что имею свободное время по будням, которое мог бы посвятить такой работе. К тому же, я недавно сдал на права и имею машину, так что решил попробовать. Зарегистрировался на соответствующем сайте и начал работать.

Выбрал эту работу, так как хотелось не столько подзаработать, сколько еще больше познакомиться с местностью и с людьми, почувствовать Америку изнутри. Когда ты приезжаешь туда туристом — это одно дело, а в данном случае я работаю ближе к людям, общаюсь с ними. Так все делается более понятным.

«НН»: На права сдавали в США?

СД: Да, здесь это заняло немного времени, и уже через месяц я приобрел себе машину. Это Америка, здесь сдать на права не так сложно.

В общем, мне нравится США тем, что, если ты что-то хочешь, ты можешь это получить. Например, если хочешь приобрести себе дом, ты идешь работать и через какое-то время приобретаешь его. А в Беларуси ты работаешь, мечтаешь, думаешь об этом доме, но можешь прожить так целую жизнь и так его и не приобрести. В США же, если ты хочешь улететь в какую-то страну, ты зарабатываешь на это деньги и летишь, куда хочешь, тут все просто и понятно.

«НН»: Сейчас это не единственная ваша работа?

СД: Нет. Вижу, как люди реагируют на мои посты [о работе таксистом]: мол, музыкант пошел на такую работу, он же должен заниматься музыкой.

Но в моей жизни хватает музыки и творчества: скоро я еду в тур в Канаду, также планирую выступить на нескольких музыкальных фестивалях.

Такие события чаще всего происходят по выходным. В будни же я занимаюсь собственными проектами, но при этом имею много свободного времени, вот я и посчитал, что не стоит сидеть дома, если можно как-то подработать. Подхожу к этому как к игре и интересному опыту, да и Америка учит не относиться ко всему слишком серьезно.

За 7-8 часов работы я могу получить 200 долларов.

Для этого мне нужно просто поездить на машине и развезти заказы, принести людям радость и увидеть новые места. За это еще же и деньги дают, так почему бы не потрудиться?

«НН»: То есть работа вам нравится?

СД: Если учесть, сколько зарабатываю и то, что работаю по свободному графику, то да. Пробовал себя в других направлениях, но не смогу работать пять дней в неделю. В случае с «Убером» я сам решаю, когда и где мне работать, у меня нет никаких директоров.

В США вообще начинаешь ко всему относиться спокойно. Мне нужны деньги — я пошел и что-то подзаработал. У меня не та ситуация, что мне срочно нужно что-то заработать, я всегда могу зарабатывать деньги музыкой и проводить занятия по пению, и так я получу в разы больше.

Но мне хочется нового опыта, так как преподаю уже более 10 лет. Мне всегда интересно делать что-то, связанное с путешествиями и путешествиями.

«НН»: Работаете где-то рядом с Чикаго?

СД: Да, хотя я живу в городке километров в 30 от него. В общем большинство белорусов, которые здесь живут, выбирают для себя не город, а пригород, ищут там себе частные дома. В Чикаго много преступлений, особенно в некоторых районах, и жить там пожелает не каждый. Вдобавок, там шумно и порой сложно передвигаться даже на машине.

«НН»: Вам приходилось по работе выезжать в такие неприятные места?

СД: Да. В южной части Чикаго есть опасные районы, где живут афроамериканцы. Если туда попадает белокожий человек, его иногда могут и застрелить. Как-то я случайно оказался недалеко от тех районов, так мне было очень страшно, потому что понимал, как на меня смотрят, видел эти грязные улицы, наркоманов.

Позже узнал, что и ближе к центру Чикаго есть криминальные районы, куда не стоит ехать. Когда получаю заказы, смотрю, нужно ли заезжать далеко в такой район, и могу съездить, если это недалеко.

Бывает, переедешь мост, разделяющий два района, и видишь просто другой мир, якобы вокруг тебя марсиане. Полупустые дороги, забитые здания, люди на тебя косятся…

Как-то в таком месте за мной побежал парень и начал махать руками, я тогда дал по газам и пометил на карте, что ни в коем случае туда больше не поеду.

«НН»: В самом Чикаго часто бываете?

СД: Нет, больше работаю на севере и северо-западе от города. Чикаго — это отчасти туристический город, и там есть свои минусы. Например, из-за большого количества высоток плохо ловит интернет, также очень сложно найти паркинг. Если ты приезжаешь и берешь заказ, нужно где-то припарковаться, так я ставлю машину на аварийку и иду искать или адрес, куда нужно принести заказ, или ресторан, где его нужно взять. Можно так отойти на 5 минут, а потом найти у себя на стекле конвертик со штрафом, штраф за парковку не в том месте — 70 долларов, так что работал постоянно на стрессе.

Понял, что это не то. Работаю вокруг Чикаго, здесь есть свои города и деревни, и мне здесь больше нравится. Разношу еду в частные дома, и это лучше, чем носить ее в 98-этажные высотки: пока отнесешь заказ и придешь обратно, тебе уже положат конверт со штрафом на стекло.

«НН»: Больше доставляете еду, а не работаете с людьми?

СД: Пока не хочу возить людей. У меня нет соответствующего опыта, да и мне больше нравится работать самостоятельно. Беру заказы из разных ресторанов, мне интересно посмотреть разные кухни, ведь в США есть много интересных ресторанов. Однажды даже обедал в ресторане эфиопской кухни. Чаще всего работаю с ресторанами корейской и китайской кухни, приходится часто возить фастфуд.

Так я себя чувствую более свободно: могу слушать музыку, включаю себе разные аудиозанятия. Что касается людей, то с ними и ответственности больше, и вообще это менее безопасно, а по деньгам ты не так много выиграешь.

«НН»: Вы писали в фейсбуке, что получили как водитель статус «голд». Что это означает?

СД: То, что все заказчики ставили мне лайки и писали обо мне положительные отзывы, отрицательных отзывов на меня нет. Выполняю работу быстро и качественно, так что проблем нет. Что это мне дает? Думаю, это будет влиять на мой рейтинг. Если человек что-то заказывает и выбирает, какой водитель к нему приедет, он видит рейтинг водителей, и тех, кто имеет плохой рейтинг, скорее всего не будут активно приглашать работать. Если же человек имеет хороший рейтинг и, например, не тырил еду, его будут приглашать чаще.

«НН»: Чем сейчас занимаетесь помимо такси?

СД: Недавно зарегистрировал собственную компанию, теперь хочу начинать бизнес. Америка — это страна, где свое дело можно основать очень быстро, главное, плати налоги.

Осталось выбрать сферу деятельности и стартовать. Это может быть магазин или интернет-магазин, какие-то поставки, организация концертов или фестивалей, что-то туристическое или связанное с отдыхом людей. Например, мог бы организовать свою усадьбу, где подавал бы традиционные блюда и напитки, организовывал бы вечеринки. Есть много направлений того, что могло бы приносить деньги и в чем бы я мог развиваться.

Наблюдаю, как здесь приживаются новые тренды. Недавно в США появились греческие фастфуды, японские. Они делаются по примеру «Макдональдсов», но еда там другая. Так почему бы не сделать белорусский фастфуд, с мачанкой и драниками?

Жаль, что музыка и творчество здесь, в США, [для меня] во многом хобби. Многие из местных талантливых музыкантов работают на другой работе, в том же ІТ, а музыкой занимаются на выходных. У меня есть и музыкальные подработки, есть много вариантов, как можно было бы заработать.

«НН»: Надолго вы на этой работе?

СД: Когда мне перестанет это нравиться, я сразу же уйду. Программа у меня на телефоне, поэтому могу работать в любое время. Интересно, что можно работать в любом городе и любом штате. Например, я поехал к другу в Миннесоту, там включил программу и немного поработал, то есть съездил в гости да еще и подзаработал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».