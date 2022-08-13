12 баллов из 10: в Пентагоне оценили эффективность ВСУ 13.08.2022, 10:49

Успешные действия украинских военных сломили боевой дух врага.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки высоко оценили эффективность Вооруженных сил Украины, ныне защищающих страну от российских оккупантов. Украинской армии отдали 12 баллов из десяти.

Об этом говорится на сайте ведомства со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, на моральный дух солдат армии РФ оказывают влияние прогресс и успехи ВСУ на поле боя.

«По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12. Просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным», – подчеркнул он.

В сообщении Пентагона отмечается, что страна-агрессор Россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, и это приводит к массовым жертвам среди мирного населения.

«Это во многом связано с неизбирательными бомбардировками, которые проводят российские силы», – добавил чиновник.

Также в Пентагоне прокомментировали взрывы на аэродроме «Саки» на оккупированном Крымском полуострове 9 августа, где было уничтожено много авиатехники РФ. В ведомстве заявили, что США не давали Украине оружие для ударов по Крыму.

Представитель американского Минобороны подчеркнул, что Вашингтон «не имеет ничего, что бы указывало», что атака по аэродрому была совершена ракетами.

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