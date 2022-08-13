Путин в отчаянном положении 11 13.08.2022, 10:59

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Эксперт объяснил, чем для РФ закончится освобождение Херсона.

Когда Вооруженные силы Украины освободят Херсон от захватчиков российский диктатор Владимир Путин может потерять свою власть.

Такое мнение озвучил российский публицист Андрей Пионтковский в интервью Наталье Влащенко на ее Youtube-канале.

«Как показывает реакция Москвы, если такую панику вызвал обстрел одного аэродрома в Крыму, освобождение Херсона вызовет шок и в Украине, и в России среди так называемого глубинного народа. Путин просто не удержит свою власть…», – сказал Пионтковский.

По его словам, сейчас вся внешняя политика РФ направлена на то, чтобы заставить Украину подписать соглашение о перемирии, которое по сути будет признанием капитуляции. Путин пытается добиться этого от украинской власти при помощи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом хозяин Кремля «хватается за соломинку».

«Эрдоган очень хитрый, он обещал Путину помочь с достижением перемирия. Он прекрасно понимает, что Украина не согласится, а он получил уже громадную плату от Путина. Тот дал ему полную свободу в Нагорном Карабахе и в Сирии. Путин даже сдал своего союзника по ОДКБ Армению и своего друга Асада. Это показывает, в каком он отчаянном положении», – объяснил политолог.

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