Родители российского солдата похоронили чужое тело ради «гробовых» 13 13.08.2022, 11:21

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Дикая история из РФ.

В России родители одного из военнослужащих, принимавших участие в агрессии против Украины, похоронили чужое тело, выдав его за своего сына.

На такой шаг родители военного РФ пошли ради получения денег от государства на похороны. Об этом в эфире канала FreeДом рассказал российский журналист Тимур Олевский.

Он уточнил, что в конце концов выяснилось, что «похороненный» родственникам военный РФ все это время находился в плену ВСУ.

В то же время признавать факт чудовищной ошибки родители военного РФ не торопятся, ведь в таком случае им придется вернуть «гробовые».

Журналист не исключил, что полученные деньги родственники россиянина уже могли потратить на покупку вожделенной «Лады».

Олевский добавил, что об этой дикой истории стало известно после того, как к поискам своего брата подключилась сестра военного РФ.

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