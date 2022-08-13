Битва за урожай в Беларуси: горит техника и солома 3 13.08.2022, 11:25

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Только за последние сутки произошли три пожара на объектах АПК.

За минувшие сутки зафиксировали три пожара на объектах агропромышленного комплекса — сгорели 150 тонн соломы и трактор с пресс-подборщиком, еще один пресс-подборщик огонь повредил. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

12 августа в 14.30 поступило сообщение о пожаре скирды соломы возле деревни Гончаровка Смолевичского района Минской области. В результате пожара сгорела 150 тонн соломы в рулонах. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В тот же день, в 17.33 в МЧС поступило сообщение о загорании прицепного пресс-подборщика Krone Comprima F155 при проведении сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Жолкино Пинского района Брестской области. Огонь повредил пресс-подборщик. Пострадавших нет, причина загорания устанавливается.

В 18.04 в МЧС сообщили о том, что при проведении сельскохозяйственных работ загорелся трактор МТЗ-1221 и прицепной пресс-подборщик Krone Comprima CF155 в поле возле деревни Шабуни Смолевичского района Минской области. В результате пожара сгорел и трактор, и пресс-подборщик. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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