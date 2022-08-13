У Зеленского назвали пять шагов для победы в войне против России

У Зеленского назвали пять шагов для победы в войне против России2
- 13.08.2022, 11:31
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Один из них — газовое эмбарго для РФ.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал пять шагов, которые помогут Украине победить в войне против России, разрушив ее экономику и армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОП.
По словам Ермака, Украине помогут следующее шаги:
признание России государством-спонсором терроризма;
визовый бан для россиян;
ограничение цены на нефть;
газовое эмбарго;
поставки Украине оружия.
«Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир», - отметил руководитель ОП.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести запрет въезда для всех россиян в страны Запада, пояснив, что это поможет заставить россиян понять, что они причастны к войне РФ против Украины.
После чего такую инициативу поддержали в Эстонии, Чехии и Латвии.
Вскоре глава МИД Чехии сообщил, что предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.