Где в Беларуси можно отдохнуть всей семьей на выходных 13.08.2022, 11:40

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Помидорная битва, праздник меда и фестиваль мифов.

Белорусов, которые любят путешествовать по своей стране, в августе ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Сайт tochka.by рассказывает о некоторых ярких праздниках и фестивалях, что пройдут в регионах.

Несколько спойлеров: самым богатым на праздники днем станет суббота, 13 августа, а тем, кто пожелает стать их участником, лучше захватить с собой большие сумки и складные стулья. И еще спреи от насекомых, ведь два интересных мероприятия августа пройдут на территории заповедника.

«Ивьевский помидор»

В славном городе Ивье, который основала жена великого князя литовского Гедимина Ева и который считается татарской «столицей» Беларуси, 13 августа пройдет праздник «Ивьевский помидор».

С 11:00 все в этот субботний день в Ивье будет вертеться вокруг помидоров.

На празднике в честь ягоды, которую ацтеки называли «томатль», можно будет не только поесть помидоров на скорость и угоститься лечо, но и увидеть самый большой помидор «на районе» (победители весят 1,2–1,9 килограмма), получить самый вкусный рецепт с помидорами, полюбоваться на самый прекрасный помидорно-овощной букет. И снова поесть – на этот раз отломив кусок от самого большого в области бутерброда с помидорами (3-4 метра).

Те, кто устанут есть или смотреть на помидоры, могут побросаться ими во время битвы «Ивье-де-Томатейро».

А те, кто поедут на праздник «Ивьевский помидор» из Минска (расстояние – 130 километров), смогут заехать в Налибокскую пущу.

Говорят, здесь лучший сплав на байдарках и самые интересные экскурсии по экологическим тропам. Помимо прочих красот, в пуще находится единственный в стране питомник по выращиванию глухарей.

«День археолога»

Брестский археологический музей «Берестье» 13 августа культурно отметит День археолога.

В 15:00 краевед и писатель Анатолий Гладыщук прочитает лекцию об артефактах Брестчины, после чего начнется просмотр документалки 1977 года о самом музее «Берестье».

Затем все желающие смогут принять участие в квесте «Путь берестянина». Победитель этой интерактивной игры сможет спуститься в раскоп в центре музейного павильона.

Здесь, на 4-метровой глубине, находится часть деревянного квартала ремесленников XIII века – такой вот телепорт на 800 лет назад!

Как известно, музей «Берестье» возведен на месте Брестского детинца, то есть центральной части этого города с тысячелетней историей. Уцелевшие постройки стародавних времен сначала были тщательно изучены, а потом законсервированы.

Музей проводит и другие интересные экскурсии, например, «Путешествие в средневековый город».

Участники этой экскурсии с элементами квеста получат карточки с вопросами о древнем Берестье и его жителях. Им нужно будет отвечать на все вопросы, заполняя карточки – победителей ждут ценные сувениры.

Обо всех экскурсиях и их стоимости в «Берестье» лучше предварительно узнать в самом музее.

«Медовый Спас» и «Шлях цмока»

В августе Березинский биосферный заповедник, который расположен в 125 километрах от столицы, проводит два ярких культурных мероприятия.

Так, 13 августа в 14:00 в Музее меда и пчеловодства на территории заповедника будет отмечаться Медовый Спас – важный праздник в жизни каждого, кто ценит национальные традиции. Именно в этот день пасечники по всей стране приносили в церкви освящать свежий мед, а другие люди – семена и овощи как первые плоды своего летнего труда.

Во время праздника можно будет продегустировать свежий мед и купить его.

Главным событием Медового спаса в Березинском заповеднике станет интерактивный театр: пчелы «расскажут» о жизни и устройстве улья, процессе сборки пыльцы и приготовлении меда.

А еще в Музее меда и пчеловодства 13 августа планируют открыть новый зал, где будут проводиться мастер-классы. Каждый желающий сможет, например, сделать здесь поделку из воска своими руками.

Следующий праздник в Березинском заповеднике состоится 21–22 августа. Это будет уже третий по счету международный фестиваль славянской мифологии «Шлях цмока».

Во время фестиваля пройдут лекции и диспуты по белорусской мифологии, мастер-классы и пленэр художников, перформансы, квесты и даже танцы русалок. Вечером на «Шляхе цмока» состоится огненное шоу, а ночью – экскурсия по тропе мифов.

«Ружанская брама»

Ружанский дворцовый комплекс 20 августа устраивает праздник «Ружанская брама».

В Ружанах, которые расположены в 250 километрах от Минска, несколько столетий назад находилась резиденция князей Сапег. Этот магнатский род долгое время влиял на государственную политику и избрание королей, имел собственное войско.

В 2008 году началось восстановление разграбленного и разрушенного замка – работы начались с въездной брамы, которая выглядит теперь очень впечатляюще.

Сам праздник «Ружанская брама» начнется ближе к вечеру, в 17:00. На территории дворца устроят сражение рыцарей, дадут театральное представление, споют народные песни, а еще здесь выступят участники телепроекта "Х-фактор" и барабанщики.

Мероприятие не обойдется без экскурсий, мастер-классов, торговых павильонов, фуд-кортов и детских игровых площадок. А в 23:45 небо над дворцом в Ружанах раскрасят огни фейерверка.

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