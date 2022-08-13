Ученые выяснили, когда Солнце станет максимально горячим

Ученые выяснили, когда Солнце станет максимально горячим2
- 13.08.2022, 11:58
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Жизненный цикл звезды показали на видео.
Европейское космическое агентство изучило данные о тысячах звезд Млечного Пути, похожих на Солнце, и выяснило, как сложится его будущее.
Сейчас Солнцу 4,57 миллиарда лет, оно продолжает нагреваться. Максимально горячей звезда будет в возрасте 8 миллиардов лет.
Затем она остынет, увеличится в размерах и в 10-11 миллиардов лет станет красным гигантом. Потом примерно в 11,8 миллиарда лет она постепенно превратится в белого карлика — то есть в звездные остатки.
Жизненный цикл звезды выглядит так: