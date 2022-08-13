«Стало скучно сидеть в декрете — создала успешный бизнес» 4 13.08.2022, 12:11

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Белоруска продала квартиру, наделала ошибок, но смогла запустить производство мебели.

«Сидела в декрете, стало скучно, решила заняться бизнесом», — белоруска Александра рассказала о том, как начиналась история компании Millwood. «Мы идем по цеху, в котором красят, шлифуют, пилят, и это уже не то ламповое производство, которое было 10 лет назад. Теперь все по-взрослому», — пишет Onlíner.

Сегодня издание опубликовало видеоисторию о том, как успешно производить мебель.

Начало

— Понимания, как все устроено в мебельной отрасли, у меня не было, — не скрывает Александра, основатель и директор Millwood. — Я работала с торговым холодильным оборудованием, руководила отделом. Начала вникать в тему мебели, много изучала. Чтобы открыть бизнес, продала квартиру, вложив около $60 тыс. В течение года-двух брала в долг у знакомых. Помогали родители. Посчитала, что за первые два года жизни предприятия было вложено $100 тыс.

Ошибки

— Они были, это опыт, который стоил мне определенной суммы денег.

Ошибка первая: не надо было стартовать с производства. Надо было начинать с продаж, чтобы понять, кто твой клиент, а после этого уже лезть во все тяжкие.

Ошибка вторая: мы купили два украинских фрезерных станка с ЧПУ. Мучились с ними и в итоге продали.

Еще одна ошибка в самом начале — это выбор персонала: когда ты хочешь сэкономить и берешь людей, конструкторов без опыта, которые даже не могут сконструировать мебель, чтобы она работала.

На каком-то этапе мы начали заниматься изготовлением мебели под заказ, что сразу увеличило стоимость. И это тоже было ошибкой.

Потом решили делать серийную мебель. Придумали несколько моделей столов, взяли менеджера по продажам. Она пошла по магазинам с картинками и идеями. Выяснилось, что наша цена непроходная. Подумали, как сделать дешевле, отправили менеджера второй раз. Так мы получили первых клиентов.

Развитие

— Чем занимается директор? Были времена, когда надо срочно сдать заказ, тогда я и шкаф-купе собирала. Но если все это делать, когда жить?..

Сейчас я так не работаю. Поняла, что нужно делегировать.

Я люблю фантазировать. Вся линейка мебели — это я сама. То, что мне нравится, то, что я рекомендую для своих детей.

Как-то привезли из Германии растущий стул, который растет вместе с ребенком. Возникла идея дать такой продукт и белорусскому рынку. Мы долго его продвигали. И вот уже восемь лет массово изготавливаем «Вырастайки». Дошли до 1000 изделий в месяц.

Растущий стул давал нам самый большой оборот. А потом, побывав на выставке в Европе, я решила заниматься мебелью в стиле лофт.

— Клиентом Каталога Onlíner мы стали год назад. Изначально давали контент для наших клиентов, которые выставлялись на Onlíner. Тогда именно наши дилеры выбирали, какой из продуктов разместить. На сегодня такие решения принимаем мы, а дилеры подтягиваются и ставят галочку.

Цифры и планы

— Самая большая статья расходов на сегодня — материалы. Это порядка 40% выручки. 20% — зарплата, аренда. До 3—4% идет на рекламу.

Примерно два месячных оборота у нас в кредите. В месяц кредит обходится в 30 тыс. белорусских рублей. Лизинги — еще 20 тыс. Без банковской помощи мы бы работали на старых станках, не могли бы расширять ассортимент. Продукт бы стоил дороже.

В 2021 году мы сделали на 33% выручки больше, чем в 2020-м. И сейчас цифры растут. Мы берем новых людей и развиваем штат.

Далеко не все цели еще достигнуты. Мне бы очень хотелось, чтобы вся Европа приезжала за нашим брендом. Есть к чему стремиться!

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