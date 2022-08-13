Как полковник Базанов подвел Лукашенко

Как полковник Базанов подвел Лукашенко2
- 13.08.2022, 12:24
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Национальная сборная оказалась на грани вылета в самый слабый дивизион.
За три с половиной года во главе федерация футбола Владимир Базанов уничтожил то, что в Беларуси некогда называлось футболом. Клубы опустились на последнее, 55-е, место в еврокубковом рейтинге сезона.
Сборная не вышла на чемпионат Европы через стыковые матчи Лиги Наций, а сегодня рискует вылететь из ее дивизиона С в самый слабый дивизион D. Чемпионат также деградировал. Все потому, что бывший депутат парламента вместе с помощниками поставил идеологию выше спорта. Тем же, кто шел наперекор, полковник артиллерии ломал карьеры, перекрывая возможность работать и даже жить на родине.
«Наша Нива» рассказывает о человеке, который отбил у жителей страны любовь к игре номер один.