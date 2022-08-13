Как полковник Базанов подвел Лукашенко 2 13.08.2022, 12:24

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Национальная сборная оказалась на грани вылета в самый слабый дивизион.

За три с половиной года во главе федерация футбола Владимир Базанов уничтожил то, что в Беларуси некогда называлось футболом. Клубы опустились на последнее, 55-е, место в еврокубковом рейтинге сезона.

Сборная не вышла на чемпионат Европы через стыковые матчи Лиги Наций, а сегодня рискует вылететь из ее дивизиона С в самый слабый дивизион D. Чемпионат также деградировал. Все потому, что бывший депутат парламента вместе с помощниками поставил идеологию выше спорта. Тем же, кто шел наперекор, полковник артиллерии ломал карьеры, перекрывая возможность работать и даже жить на родине.

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