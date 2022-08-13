В Аргентине открыли новый вид динозавра, похожего на дракона 13.08.2022, 12:56

«Доспехам» животного мог бы позавидовать средневековый рыцарь.

В позднем меловом периоде, около 100 миллионов лет назад, по территории современной Аргентины бродило существо, чьей природной защите мог позавидовать средневековый рыцарь. Хотя динозавр был размером с кошку, он приходился ближайшим родственником анкилозаврам и стегозаврам — признанным «танкам» мезозойской эры.

Тиреофоры были необычной группой растительноядных динозавров, чьей ключевой особенностью выступала развитая костная броня. Возникнув в раннем юрском периоде, они просуществовали до конца мела и распространились по всему земному шару — от Арктики до Антарктики, пишет Scientific Reports.

Большинство тиреофор относятся к анкилозаврам или стегозаврам, но филогенетическое положение их более примитивных родственников до сих пор вызывает споры среди палеонтологов. Самые известные из таких примитивных тиреофор — американский скутеллозавр и английский сцелидозавр, оба — из раннего юрского периода.

Теперь к ним присоединился еще один вид, на этот раз — из Аргентины. Это первый представитель тиреофор из Южной Америки мелового периода: он был длиной не больше полутора метров и весил всего четырех-семи килограммов, то есть по размерам мог сравниться с кошкой.

Тем не менее внешний вид у динозавра был внушительным: его голову и хребет венчал похожий на драконий гребень, а дополнительные защитные пластины прикрывали шею, бока и даже хвост ящера. Неудивительно, что палеонтологи назвали его якапилем (Jakapil kaniukura): в переводе с языка пуэльче — «щитоносец».

Судя по строению ног, якапиль был двуногим животным, полагавшимся не только на естественную защиту, но и на быстрый бег. А бегать ему приходилось много от кого: якапиль был жителем древней пустыни Кокорком, в которой кишмя кишели хищники — от примитивных змей до плотоядных динозавров.

Судя по листовидным зубам, похожим на зубы игуаны, якапиль питался не мягкой листвой, а довольно жесткой пустынной растительностью. Вероятно, ему приходилось много бегать, чтобы найти достаточно корма и не попасться на глаза хищникам.

В этом он сильно отличался от современников-тиреофор из других частей света, делавших ставку на крупные размеры. Возможно, якапили были последними из представителей примитивных тиреофор, которые сохранили приверженность двуногому бегу и носили «облегченный» вариант костной брони, чтобы выживать в суровых условиях пустыни.

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