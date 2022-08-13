Украинская разведка разоблачила планы врага по Запорожской АЭС 8 13.08.2022, 13:32

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Стало известно, откуда россияне обстреливают станцию.

Российские оккупанты обстреливают Запорожскую атомную электростанцию из расположенного неподалеку от Энергодара села Водяное. Они свозят на станцию «массовку», которая должна играть роль «местных жителей и персонала», рассказывающих о «преступлениях киевского режима».

В то же время ко въезду в Энергодар захватчики подогнали САУ «Пион» с нарисованной свастикой «Z» и украинским флагом и готовят провокации. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное. Один из артиллерийских ударов рашистов повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один «прилет» привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло и травы на прилегающих территориях, что вызвало значительное задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части», – отметили в ГУР.

В то же время на ЗАЭС активно «трудятся» российские пропагандисты, пытающиеся создать нужную "картинку" для внутреннего потребления в РФ.

«Оккупанты активно создают «картинку» для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса «массовки», которая должна играть роль якобы «местных жителей и персонала». Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках», – подчеркнули разведчики.

При этом российские оккупанты готовят новые опасные провокации под чужим флагом, они собираются обвинить Украину в совершенных ими же военных преступлениях.

«К стеле «Энергодар» на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку «Пион» с нанесенной белой краской буквой «Z». На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ» , – отметили в ГУР

Напомним, на захваченной с начала марта Запорожской АЭС оккупанты разместили в зале энергоблока военную технику, взрывчатку и оружие, а также заминировали часть территории. Также захватчики ежедневно обстреливают крупнейшую в Европе атомную станцию, из-за чего Украина вынуждена была обратиться к миру с предупреждением, что последствия этих российских преступлений могут быть равноценны применению атомной бомбы.

На днях опасную ситуацию обсудили на заседании Совбеза ООН. Участники обсуждения пришли к общему выводу, что миссия МАГАТЭ должна получить доступ на станцию, а РФ обязана вывести свои войска со станции и вернуть ее под контроль законного владельца. Россия это делать отказывается.

Опасность для всего мира от действий РФ увидели даже в Amnesty International. Там заявили, что Россия использует ЗАЭС как военную базу, что угрожает мирным жителям.

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