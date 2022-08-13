Монолог россиянки, бежавшей с Крыма после взрывов на аэродроме, стал трендом в TikTok 7 13.08.2022, 13:48

7,176

За два дня пользователи соцсети сняли почти тысячу видео.

В TikTok набирает популярность новый звук — рассказ россиянки о том, что она «вообще не хочет уезжать из Крыма» после новостей о взрывах на аэродроме в Новофедоровке 9 августа. За два дня пользователи сняли почти тысячу видео, а НВ отобрал самые интересные.

Оригинал можно посмотреть на YouTube-канале НВ.

А тебя там еще и кормили.

Любимая песня украинцев.

А еще самому себе готовить, покупать стиральный порошок и многое другое.

Три вещи, которые можно слушать бесконечно:

@grbeshok Хто наступного року зі мною в Севастополь на джаз-фест? 🇺🇦 ♬ оригінальний звук - infosich1

Больно это слышно.

Это чувство знакомо почти каждому.

Напомним, что во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов у военного аэродрома в Новофедоровке. Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, успевают делать об этом мемы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».