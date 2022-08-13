Монолог россиянки, бежавшей с Крыма после взрывов на аэродроме, стал трендом в TikTok

Монолог россиянки, бежавшей с Крыма после взрывов на аэродроме, стал трендом в TikTok7
- 13.08.2022, 13:48
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За два дня пользователи соцсети сняли почти тысячу видео.
В TikTok набирает популярность новый звук — рассказ россиянки о том, что она «вообще не хочет уезжать из Крыма» после новостей о взрывах на аэродроме в Новофедоровке 9 августа. За два дня пользователи сняли почти тысячу видео, а НВ отобрал самые интересные.
Оригинал можно посмотреть на YouTube-канале НВ.
А тебя там еще и кормили.
@sulllko 😭😭😭 #sulllko ♬ оригінальний звук - infosich1
Любимая песня украинцев.
@sonia.uakh УЛЮБЛЕНЕ! ТАК НІХАЧУ УЄЗЖАТЬ ІЗ КРИМУ ІЗ АЛУШТИ 😭😭😭💔🙏🙏 #зшити #україна #рек #укртт #ккррек #укррек #рекомендаціії #крим #кримський #кримукраїна #бавовна #хлопок #бабах #українапонадусе ♬ оригінальний звук - infosich1
А еще самому себе готовить, покупать стиральный порошок и многое другое.
@call_me_mills мій улюблений звук🥰 #славаукраїні #путинхуйло🔴⚫ #FUCKRUSSIA #яукраїнка #україна #українськийтікток #українапонадусе #укртікток ♬ оригінальний звук - infosich1
Три вещи, которые можно слушать бесконечно:
@grbeshok
Хто наступного року зі мною в Севастополь на джаз-фест? 🇺🇦♬ оригінальний звук - infosich1
Больно это слышно.
@svoyaaaaa @marinaturbina1 ♬ оригінальний звук - infosich1
Это чувство знакомо почти каждому.
@xumcplledjdj падамашнєму#росніпизда ♬ оригінальний звук - infosich1
Напомним, что во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов у военного аэродрома в Новофедоровке. Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, успевают делать об этом мемы.