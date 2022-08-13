Назван единственный фрукт, который уберегает от всех видов рака 1 13.08.2022, 14:00

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Исследовании провели в Центре биотехнологической информации США.

Гранат — это уникальный фрукт. Он помогает предотвратить различные факторы риска заболеваний, включая высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, окислительный стресс, гипергликемию и воспалительные процессы.

Также гранат существенно снижает риск развития онкологии.

Об этом сказано в исследовании Наццентра биотехнологической информации США.

Доказано, что некоторые компоненты граната, такие как полифенолы, обладают потенциальным антиоксидантным, противовоспалительным и антиканцерогенным действием.

Антиоксидантный потенциал гранатового сока намного больше, чем у красного вина и зеленого чая, говорят ученые. Гранатовый сок может уменьшить окислительный стресс макрофагов, свободные радикалы и перекисное окисление липидов.

Кроме того, экстракт плодов граната предотвращает рост раковых клеток и вызывает их апоптоз, именно это носится его антиканцерогенным эффектам.

Также гранат способен снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Фрукт также положительно влияет на репродуктивную систему, заживление ран и общий показатель холестерина. По словам ученых, положительное действие граната связано с влиянием различных биодоступных компонентов и метаболитов на экспрессию генов.

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