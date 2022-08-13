А если война дойдет? Денис Бетонный, «Белсат»

13.08.2022, 14:14

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Белорусы резко сократили покупку жилья на родине и вкладываются в недвижимость за границей.

«Не радует. Купили трехкомнатную, сто метров, жена обживается, тарелки покупает, но тоже как-то без радости. Хотя скажи ей три года назад, что сможем эту трешку без проблем купить – пробила бы потолок, прыгая от счастья. Что-то не то творится» – попытался объяснить приятель. У него все нормально, бизнес — поставки из России. В его жизни ничего не поменялось, а вот – квартира не радует.

«Родители копытом роют – покупай уже, ты же копил десять лет, хватит на съемном жить, – делится второй знакомый соображениями. – И я смотрю, на все каналы про недвигу подписан, и не могу. Хотя родители достанут, вложусь, наверное».

Объяснение своему настрою оба как будто не осознают, хотя, если покопаться, все просто. Впереди – неопределенность. Уезжать не хотят, потому что «кому мы там нужны», но и тут радужных перспектив не видят.

Женщины легче формулируют, что чувствуют. Илона с мужем недавно купили двушку, до этого семь лет снимали. Говорит: «Понятно, что впереди …опа, но мой Славик сказал, что планирует тут жить и умереть. Куда я без Славика. Хоть своя крыша будет. Но все время, когда думаю о будущем, страшно. Как думаешь, а если война дойдет?».

Если война. Реакция людей на вторжение в Украину – оцепенение и страх. Два месяца мало кто думал о жилищном вопросе. Те, у кого были деньги в банках, пытались их оттуда извлечь, пусть частями, хоть как-то – без далеко идущих планов. К июню решили, что бомбы падать не будут, Пирс не превратиться в Ирпень, а Смолевичи – в Бучу. То, что лежит в банке, можно безналичными рублями перечислить на долевое строительство… И снова вернулись к решению жилищного вопроса.

Цены упали до приемлемых, и нужно что-то с деньгами делать. Сейчас статистика по количеству купленного жилья выглядит как истерия. «Кому мы там нужны» уравновешивается «кому мы тут сдались», а потому квартиры скупаются активно, но – это автоматическое действие, единственный способ попытаться убедить себя, что все в порядке, все по плану. Подсознание требует веры в то, что, может быть, потом, когда-нибудь, все наладится.

Хотя те, кто привык думать, задают себе новые вопросы. Пока беларусские каналы с информацией – сплошь экстремистские, читают/смотрят экономические российские. Следят за парой российский рубль/доллар. За Набиулиной и творчеством «взломанного» и реального Медведева.

Тут еще беларусские власти решили взбодрить угрозой дедолларизации – потребовали отвязать арендные ставки от валюты. Вообще не упоминать доллар.

Теперь в сети активно обсуждается вопрос, на что жителям намекают? Отказываемся от доллара, начинаем любить российский рубль? Если больше половины торгового оборота на него завязано…

Еще один слух будоражит. Суть его – в Минске хочет строить жилье ПИК. Крупнейший застройщик России. Тот, что обеспечивает ставки по ипотеке от 1,9% годовых, но там, в России, где рынок падает.

Вроде, Минск маленький, и все сельхозземли, которые Лукашенко так берег, уже распределены между арабами и, по мелочи, беларусами. Но есть непаханые незастроенные поля сразу за кольцевой – так что есть, что предложить.

В нынешней ситуации вопрос выхода Минска за свои пределы завязан (законодательно) исключительно на Лукашенко. Если ПИК захочет попробовать их освоить и предложит что-то значимое, будет строить.

Но это будет еще одним гвоздем в крышку гроба независимости. Пространство для веры в то, что когда-то начнется движение вверх, скукоживается. Нет ее даже у верующих в режим ассоциаций «восстановление СССР» – развитие.

Как быстро адаптируются к новым реалиям те, кто решил остаться? Пока, вижу, что те, у кого есть интеллект и доходы, не адаптировались. Пребывают в унынии, но квартирки подыскивают. И тут – и, если накоплений хватает – за пределами потенциального СССР-2. Активней, чем прежде.

«Мы купили квартиру в Турции. Не смейся, – предупреждает еще один приятель. – Это единственный доступный вариант, если будут окончательно закрываться границы. На ней не заработаешь, но если тут начнется что-то, я хоть жену с дочками отправлю в безопасное место. Если самолеты еще будут летать…». Это тот человек, который тоже не хочет уезжать. У которого тут работающий бизнес, дом в Боровлянах и еще недавно были большие планы.

Статистика показывает, что беларусы активизировались в качестве покупателей недвижимости за рубежом. Не только уехавшие, но и пребывающие и вполне комфортно работающие тут. Кто может, готовит запасной аэродром. Чувство «квартира тут не радует», судя по цифрам, объединяющее…

Денис Бетонный, «Белсат»

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