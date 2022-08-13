Кадыровцы в Мариуполе ходили с видеокамерами GoPro и бессмысленно стреляли в дома 13.08.2022, 14:39

Это вызвало смех у защитников города.

Во время боев в Мариуполе кадыровцы бессмысленно обстреливали жилые дома, снимая свои действия на видеокамеры GoPro. Все это вызывало смех у защитников города.

Об этом рассказал украинский разведчик из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины 20-летний Роман Городенский в интервью «Радио Свобода». Во время боев за Мариуполь Герой лишился руки и ноги, после чего пережил трехнедельный плен и пытки оккупантов.

«С кадыровцами смешнее всего было, потому что они все ходили с GoPro. И мы стоим, держим оборону, они идут по улице и начинают стрелять вообще в девятиэтажку с противоположной стороны. Ну, просто они начинают туда шмалять из автоматов, начинают РПГ туда бросать по окнам. Мы смотрим – куда ты? Мы им так подсказку дали, несколько раз стрельнули. Они: «А-а-а!», – со смехом рассказал воин.

Роман Городенский рассказал, что его подразделение держало оборону в Дворце культуры «Искра», пока защитников не стал обстреливать современный российский танк Т-90.

«Занял позицию, и минут 15 после того мина 120-я позади меня где-то в пяти метрах (разорвалась. – Ред.). И спасло то, что у меня было дерево, я услышал свист мины, спрятал жизненно важные органы за дерево. Спрятал, присел, а торчащее осколками отрубило. …И рука за головой была, но она была еще теплая. Хотели спасти, но не было таких условий. Впоследствии ампутировали из-за заражения крови. А ногу сразу отрубило», – вспомнил разведчик.

По словам Романа, после ранения его спасали побратимы из его роты. Эвакуация продолжалась около полутора часов – под обстрелами защитника километр пронесли на носилках.

«Потом уже завезли в типа госпиталь, где из медроты были наши, и там уже меня продезинфицировали, чем было», – рассказал он.

Роман был ранен 4 апреля. А уже 12 апреля его сослуживцы пытались вывезти раненых из Мариуполя, в то время как оккупанты приближались вплотную к их позициям и воином приходилось постоянно перемещаться между укрытиями. К тому моменту у разведчика уже начался сепсис.

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