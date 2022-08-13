Стало известно, кто в Беларуси должен платить налог на грибы и ягоды 1 13.08.2022, 14:43

Чиновники придумали «хитрую» схему.

В Беларуси начала действовать новая редакция Налогового кодекса. В ней, как и прежде, не облагаются налогом доходы физических лиц от продажи растениеводческой и животноводческой продукции со своего участка, грибов, ягод, лекарственных растений, орехов. Но есть и новая норма, в соответствии с которой налог в определенных случаях все же придется заплатить. Это касается налоговой проверки контроля дохода и расходов. Но при этом доходы должны превышать более 200 базовых величин (1 базовая величина — 32 рубля) в год и использоваться для покупки имущества. С суммы, превышающей 200 БВ, уплачивается налог, его ставка составляет 10%.

Читательница «Зеркала» позвонила на прямую линию МНС Беларуси, где на вопросы отвечала заместитель министра Элла Селицкая, и спросила, придется ли ей платить «налог за грибы», если на доход от их продажи она купит автомобиль.

Чиновница объяснила, что механизм сбора налога сегодня действует, в МНС нет информации о том, что его отменят. Но о сборе его с людей «прошло искажение информации».

— Воспринялось, что будет вводиться какой-то налог, но этого никто не планирует. Это как пример, наверное, привели, какие случаи иногда бывают, исходя из действующего законодательства, — объяснила Элла Селицкая, по-видимому имея в виду сообщение начальника главного управления налогообложения физлиц министерства по налогам и сборам Андрея Ковалевского в эфире «Беларусь 1».

— В этой ситуации вы просто дадите пояснение, каким образом этот источник доходов получили. Не придется вам платить, — сказала замминистра, но тут же добавила: — А придется платить, если налоговым органом будет установлено, что расходы, которые вы понесли, превышают доходы, которые вы получили. Тогда на разницу начислят подоходный налог.

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