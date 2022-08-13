Поиски воды в недрах Марса: ученые обнаружили «сюрприз» 2 13.08.2022, 15:05

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Кора планеты оказалась очень пористой.

Данные космического аппарата InSight совсем не обрадовали ученых. Новый анализ показал, что под поверхностью Марса, в месте посадки космического аппарат недалеко от экватора планеты, либо очень мало, либо совсем нет водяного льда, сообщает Phys.

Многие планетологи давно подозревали, что недра Марса должны быть заполнены водяным льдом. Но теперь их надежды рассеялись. По крайней мере это касается экваториальной местности Красной планеты. Ученые выяснили, что верхний слой марсианской коры, который уходит на глубину в 300 метров не содержит водяного льда, либо его там очень мало, что не оправдывает ожиданий ученых.

Американские геофизики выяснили, что кора Марса очень пористая и горные породы слабо скреплены друг с другом. И эти поры заполняет очень маленькое количество водяного льда, а есть места, где его вообще нет. По словам Вашана Райта из Калифорнийского университета в Сан-Диего, ученые все еще надеются обнаружить подповерхностный лед в виде ледяных шариков, но может ли он существовать в такой форме пока не ясно.

Новое открытие ученых также противоречит распространенной теории о том, что случилось с водой, которая когда-то была на Марсе в виде морей, рек и океанов. Ученые считали, что большая часть этой воды вошла в состав минералов, из которых состоит подповерхностный цемент.

По словам Майкла Манга из Калифорнийского университета в Беркли, вода, которая просочилась под поверхность, после контакта с горными породами создает новые связующие минералы, такие как глина. Но такого подповерхностного цемента ученые обнаружили очень мало.

Отсутствие таких сцементированных отложений показывает, что воды на глубине до 300 метров под поверхностью Марса почти нет. Тем не менее, ученые считают, что замерзший подповерхностный лед все еще существует на полюсах Марса.

Космический аппарат InSight начал свою работу на Марсе еще в 2018 году. Одной из его главных задач было изучение сейсмической активности на планете и фиксация так называемых марсотрясений. Но, как уже писал Фокус, этот посадочный аппарат «доживает» на Марсе свои последние дни и скоро выйдет из строя.

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