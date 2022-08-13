Ученые установили, как именно на Земле появились континенты 13.08.2022, 16:30

Опубликованы результаты исследования специалистов из Австралии.

Специалисты из Австралии обнаружили подтверждения давно предложенной теории, в которой говорится о том, что континенты на нашей планете образовались в результате ударов метеоритов огромного размера. Больше всего подобных ударов приходится на первый миллиард лет существования Земли. Об этом сообщает Phys (перевод - planetanovosti.com).

На протяжении нескольких последних десятилетий ученые считали, что в тех местах, куда упали огромные метеориты, образовались континенты. В то же время никаких доказательств предложенной теории не было.

Тим Джонсон из Университета Кертин, что в Австралии, во время последнего исследования смог обнаружить необходимые доказательства. Специалисты занимались изучением кристаллов минерала циркон, который был добыт из горных пород Западной Австралии. Именно они сохранились лучше всего. Здесь были зафиксированы удары несколько гигантских метеоритов.

«Мы тщательно изучили изотопы кислорода, присутствующие в кристаллах циркона. Нам удалось найти следы процесса, который приводит к плавлению горных пород на поверхности Земли, а затем уходит в недра планеты. Данный процесс полностью отвечает тому эффекту, который наблюдается во время падения огромных метеоритов», – рассказывает Джонсон.

Эксперты говорят о том, что они имеют неопровержимые доказательства того, что совершенно все геологические процессы, которые привели к возникновению континентов, были запущены ударами метеоритов. Когда падает космический камень, то это напоминает такой же удар, как и во время падения астероида, из-за которого 66 миллионов лет назад вымерли динозавры.

«Мы планируем в ближайшее время проверить сделанные выводы еще и на других горных породах, взятых в остальных регионах нашей планеты, но сделанное нами моделирование указывает на то, что на Земле везде геологические процессы происходили одинаково», – говорят эксперты.

Специалисты добавили, что на сегодняшний день эволюция континентов все еще продолжается, поэтому необходимо знать о том, как они формировались.

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