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На раскопках под Минском обнаружили сенсационную находку

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  • 13.08.2022, 17:01
  • 8,292
На раскопках под Минском обнаружили сенсационную находку

Она касается князя Изяслава.

Во время раскопок на минском городище нашли донце горшка с гербом князя Изяслава. Об этом сообщил создатель музея «Стары Менск» Глеб Лободенко.

«Сенсация на раскопках в Старом Менске — найдено донце горшка с личным гербом князя Изяслава — то есть это конец Х — начало ХІ в., аналогов нет, это первая такая находка в Беларуси! Что она может значить, — чуть позже в комментарии археолога. А пока приглашаю вас срочно в музей Стары Менск — ближайшие дни находка выставлена для осмотра туристов!» — написал в своем «Фейсбуке» Глеб Лободенко.

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