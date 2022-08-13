Шантаж по-путински 1 Виталий Портников

13.08.2022, 17:10

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Ситуация вокруг Запорожской АЭС выглядит все более тревожной.

К шантажу голодом и холодом, которые стали действенным орудием России в эти военные месяцы, прибавился еще один шантаж — шантаж ядерной аварией. Ситуация вокруг Запорожской АЭС, контролируемой россиянами с первых недель после нападения, выглядит все более тревожной. И вопрос даже не в том, может ли произойти авария в результате очередного обстрела оккупантами территории станции.

Вопрос в том, что когда атомную электростанцию контролируют люди с автоматами, авария может стать результатом хаоса и некомпетентности. И тогда главным последствием этой войны — причем сразу на десятилетия — станут последствия даже не ракетных обстрелов и битв, а именно этой аварии.

Украинцам об этом рассказывать не нужно. Страна, пережившая кошмар Чернобыля, хорошо понимает, что такое ядерная катастрофа. Но сейчас, похоже, речь идет именно о программируемой аварии. О новых попытках добиться капитуляции — только на этот раз путем шантажа катастрофой.

И еще, конечно, о воровстве. Не секрет, что когда разрабатывался план войны с Украиной, в Москве стремились добиться контроля над всеми украинскими атомными станциями. Но смогли оккупировать только одну из них: впрочем, если российским «умельцам» удастся осуществить свой план и перенаправить потоки энергии в сторону оккупированного Крыма, это может стать тяжелейшим испытанием для всей украинской энергетической системы. Собственно, Владимир Путин именно к этому и стремится.

Такой план помогает лучше понять суть этой войны. По большому счету, это война за территорию и война против населения. Мы прекрасно понимаем, что если Россия — нападениями ли, авариями ли, захватом АЭС ли — обесточит украинские города и поселки, из них придется вывозить население.

Украина — не Греция, без отопления здесь зимой не проживешь. И тут сразу возникает множество вопросов: возвратится ли население в эти города и поселки весной и в каком количестве? Как много людей присоединятся к тем миллионам украинцев, которые уже нашли себе убежище в западных странах в первые месяцы войны? Будет ли российская армия использовать ситуацию для наступления на опустевшие регионы, чтобы потом не дать населению возможность возвратиться?

Это отнюдь не праздные вопросы — тем более на фоне того, что вице-премьер Украины Ирина Верещук говорит уже о возможной обязательной эвакуации не только из Донецкой области, но и из других регионов. И эти вопросы напоминают о путинской тактике, о самой концепции «территориальной империи» — изгонять население все дальше и дальше с востока и юга в западные регионы в расчете на то, что многие вообще уедут из страны.

Нельзя сказать, что эта тактика увенчалась очевидным успехом. Украинцы не только не покидают большие города, такие как Днепр и Одесса, не только остаются в разрушаемом ежедневно многострадальном Харькове, но и возвращаются в Киев после того, как российским войскам пришлось покинуть окрестности украинской столицы. Но именно поэтому в Кремле делают ставку на затяжную войну на истощение и изгнание противника. Именно поэтому хотят похитить украинскую энергетику. Именно поэтому грозят ядерной аварией в нескольких десятках километров от Запорожья.

Виталий Портников, vot-tak.tv

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