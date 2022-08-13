История белоруски, которую сняли с рейса Варшава-Минск 3 13.08.2022, 17:22

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В случившемся замешан популярный автобусный перевозчик.

Вечером 17 июля Надежда приехала на автовокзал в Варшаве. Ехала в Минск, автобус отходил в начале двенадцатого, и эта поездка не должна была стать какой-то особенной: автобус, граница, прерывистый сон. Однако на полчаса рутина для девушки сменилась настоящим кошмаром. Из салона ее выгнали, причем даже приезжала полиция, автобус уехал, денег на еще одну ночевку в Польше у Надежды уже не оставалось. Об этих 30 минутах и о том, что им предшествовало, девушка рассказала Onlíner.

— Мой билет по маршруту Варшава — Минск был куплен через интернет на 17 июля, время отправления — 23:15, с автовокзала «Заходний». На билете, в скобочках, было указано, что автобус дополнительный, — говорит Надежда.

Когда она приехала на автовокзал, то не нашла своего рейса на информационном табло, а билетные кассы оказались уже закрыты — спросить было не у кого.

— Обычно автобусы из Варшавы в Минск отправляются с 8-й платформы. Я пришла, там было очень много людей. Все переживали и волновались, потому что не могли найти информацию, где будет стоять автобус, — продолжает читательница.

Кто оказывался в такой ситуации, понимает это волнение: а вдруг автобус уже прибыл куда-то и вот-вот уедет? А мы же здесь, а не там — наверное, нужно идти туда. А туда — это куда? Или лучше стоять здесь и это будет правильнее? А кто сказал, что правильнее, нигде же не написано, что автобус приедет сюда? А если не сюда?

Короче, стоят люди, тихо паникуют внутри себя. И тут почти одновременно, по словам Надежды, прибывают два автобуса, оба с обозначениями Intercars.

— На первом из них была табличка с указанием маршрута: Варшава — Минск. Я отстояла очередь, подошла к водителю, чтобы он проверил мой билет и посмотрел паспорт. Он спросил мое место. Я сказала, что 26-е. Водитель посмотрел в список, посмотрел мою фамилию, проверил визу. Потом вычеркнул из своего списка место 26 и сказал мне проходить, — рассказывает девушка.

Она поставила сумку в багаж, заняла 26-е место. Выдохнула. Все, можно ехать.

Другая девушка. Полиция. Хаос

Оказывается, не все. Была еще одна девушка, у которой тоже был билет до Минска на 23:15. Наверное, она тоже искала нужную платформу, переживала, надеялась поскорее сесть в автобус и выдохнуть.

А Надежда сидит на месте 26 и смотрит в окно.

— Минут через семь пришла девушка и сказала, что у нее тоже место 26. Мы вместе пошли к водителю разбираться. Он еще раз открыл свой список, стал проверять. В итоге оказалось, что моей фамилии в списке нет, а фамилия этой девушки есть. Мне сказали, чтобы я забирала свои вещи и выходила, — делится неприятными воспоминаниями наша читательница.

Становилось ясно, что Надежда выбрала из двух автобусов на Минск не тот. А в тот уже не пересядешь, вон он, поехал. И как быть?

Тем временем весь салон не того автобуса участливо следит за происходящим. Пришедшая девушка занимает теперь уже свое место. Всем немного неловко.

— Я спросила водителя: «Куда мне идти, ведь из-за вашей ошибки другой автобус уже уехал?» Мне ответили, что это моя проблема, а автобусу пора отправляться. Я просила водителей связаться с тем, другим автобусом, чтобы я могла пересесть, ведь перевозчик один и тот же, тем более все случилось не по моей вине. Просила оставить меня в этом автобусе, ведь он тоже едет в Минск, а впереди были свободны четыре сиденья в первом ряду, их еще называют водительскими. Мне отказали на обе просьбы и повторили, что я должна забрать свои вещи и выйти на улицу, иначе они вызовут полицию, — вспоминает собеседница.

Обстановка накалялась, но Надежда все еще пыталась бороться.

— Я отказывалась выходить, так как понимала, что вина полностью лежит на водителе этого автобуса, который проверял мой паспорт и впустил меня в салон. Из-за его халатности, непрофессионализма я должна была ночевать на вокзале, заплатив за билет до Минска 99 рублей. Но в итоге виноватой сделали меня, дескать, чего это я подошла к этому автобусу, а не к соседнему? Водитель даже не думал извиняться и вызвал полицию, — говорит читательница.

Надежда пыталась все объяснить и прибывшим людям в форме. Те выслушали, но попросили все же выйти из автобуса. Двери закрылись, он уехал. Полицейские тоже ушли, других вопросов к девушке у них не было.

— Вы не представляете, как я перенервничала. Был выходной день, желающих уехать множество, я уже не рассчитывала, что вообще смогу добраться до Минска. Денег на гостиницу и обратный билет у меня уже не было, виза заканчивалась 18 июля, еще и сумки эти, — добавляет собеседница.

Спустя полчаса

Кошмар продолжался полчаса, пока не прибыл следующий автобус: тоже до Минска и тоже Intercars.

— Это был рейс на 23:50. В автобусе было свободное место, к тому же водитель попался очень понимающий: денег с меня он не взял, просто записал мой номер билета, — продолжает Надежда.

Больше никто не явился, чтобы ее прогнать, ситуация возвращалась к норме. Дорога, граница, прерывистый сон — утром девушка была в Минске.

По возвращении она направила жалобу в Intercars.

— Меня шокировало то, как со мной обошлись водители первого автобуса. На табличке был написан маршрут Варшава — Минск, стоял логотип компании. Понять самостоятельно, что это не мой автобус, я не могла. К тому же впереди еще оставались свободные места. Видимо, они не продаются и предназначены для водителей, но теоретически меня же могли посадить на одно из них? — предполагает наша читательница.

Ответ Intercars

Надежда получила ответ Intercars с разъяснениями. И первое, что девушке сообщили, — никаких правоотношений между ней самой и компанией нет, так как билет приобретался в другой организации, работающей по субагентскому договору: «Интеркарс Европа» перевозчиком не является, а лишь реализует билеты на рейсы различных перевозчиков.

Однако компания все же выяснила обстоятельства дела, в том числе позицию непосредственного перевозчика.

Девушке указали на обязанность пассажиров ознакамливаться с правилами перевозки. В этих правилах есть указание на то, что посадка в автобус начинается за 30 минут до отправления.

«30 минут времени до отправления рейсового автобуса необходимы для того, чтобы пассажир до момента посадки мог воспользоваться услугами пассажирского терминала в пункте отправления, в том числе выяснить, с какой платформы отправляется его рейсовый автобус (на электронном табло или в кассе)», — говорится в ответе компании.

Исходя из предоставленной Надежде информации, в 23:15 с разных платформ автовокзала в Варшаве уходили два рейсовых автобуса в Минск: один из Кракова, другой непосредственно из Варшавы.

«Безусловно, водители перевозчика сверяют фамилии пассажиров с посадочной ведомостью, однако в ночное время освещенность недостаточная и ошибка при прочтении фамилии на латыни имела место. И если водитель ошибся с посадкой пассажира, то он обязан был эту ошибку исправить, тем более что на это посадочное место пришел пассажир, имеющий все законные основания для поездки», — отметили в Intercars.

Там подчеркнули, что у водителя автобуса были все законные основания отказать в поездке в связи с несоответствием билета, имевшегося у пассажира. В Intercars также добавили, что в автобусе свободных мест не было, поэтому девушке и было предложено выйти из него. Ну а поскольку время для посадки пассажиров и проверки документов у водителя ограничено, то на место вызвали полицию — чтобы снять пассажира с рейса.

Как сказано в официальном ответе, водителем следующего автобуса была оказана помощь в урегулировании ситуации, а перевозчик пошел навстречу и не стал взимать плату за проезд на другом рейсе.

Учитывая все это, в Intercars посчитали жалобу Надежды необоснованной.

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