Врачи рассказали о простом способе сохранить сердце здоровым 6 13.08.2022, 17:40

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Эксперты проанализировали данные пяти тысяч человек в возрасте 45-84 лет.

Ученые из Иллинойского университета утверждают, что оптимизм помогает сохранить здоровье сердца. Они проанализировали связь между положительным отношением к жизни и состоянием сердечно-сосудистой системы, пишет medicina.ua.

Собрав данные о 5 тыс. человек в возрасте 45-84 лет, исследователи пришли к выводу, что оптимисты в два раза чаще имеют идеально здоровое сердце.

Для оценки использовались критерии Американской ассоциации сердца: кровяное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, уровень холестерина в крови, диета, физическая активность, курение. Участники исследования также заполняли опросник, позволяющий измерить оптимизм.

Оптимистичные люди на 50 и 76% чаще попадали в группы среднего и идеального состояния сердца соответственно. У них также были лучше показатели глюкозы и холестерина, чем у пессимистов. Они реже курили, больше двигались и меньше весили. Оптимизм сохраняет здоровье и продлевает жизнь, поэтому не поддавайтесь негативному мышлению.

По словам эксперта, стресс является одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя и большого количества сладостей, а также курением.

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