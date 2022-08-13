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В Беларуси запретили продавать мороженое

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  • 13.08.2022, 17:51
  • 2,952
В Беларуси запретили продавать мороженое

В нем почти нет молока.

В реестр опасной продукции внесли два вида продукции от российского производителя ОАО «Новосибхолод»: мороженое в стаканчике с вареной сгущенкой «ГОСТ» и мороженое на палочке в шоколадной глазури «Джемтайм», пишет intex-press.by.

Специалисты Госстандарта выяснили, что в указанном мороженом почти нет молока – один сплошной заменитель, хотя стандарты допускают использовать при изготовлении мороженого не более 50% заменителя молочного жира.

С 16 августа указанную продукцию официально запрещено ввозить и продавать в Беларуси.

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