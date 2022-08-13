В Беларуси внесли очередные изменения в Правила дорожного движения
- 13.08.2022, 18:39
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Они касаются норм парковки.
По статистическим данным, в Минске по состоянию на август 2022 года насчитывается около 2000 эко-машин, количество их постоянно увеличивается, пишет «Комсомолка».
- С 27 октября 2022 в ПДД вступают изменения, согласно которым электромобилям будет разрешено ездить по полосе движения общественного транспорта. Еще одно изменение - на местах зарядки автомобилей запрещено будет парковаться автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.
А если электромобиль будет припаркован на этом месте, но не будет заряжаться, то это также будет нарушением, - рассказала инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Виктория Супрун.