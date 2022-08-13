Европейские ученые «разговорили» скатов

Европейские ученые «разговорили» скатов2
- 13.08.2022, 19:19
Группа исследователей из Швеции, Испании и Австралии смогла доказать, что скаты умеют издавать звуки.
Такой вывод исследователи сделали, проанализировав видеозаписи, на которых скаты предупреждающе щелкали, когда к ним приближались дайверы. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Ecology, пишет «Европульс».
Ранее считалось, что скаты абсолютно немы.
Выяснилось, что когда к скатам приближается аквалангист, они начинают тревожиться и издавать короткие и сильные щелкающие звуки длительностью сотые доли секунды.
Исследователи предполагают, что так скаты пытались защититься и отпугнуть приближающуюся угрозу.
В настоящее время науке известно более 990 видов рыб, которые могут издавать звуки. Однако хрящевые рыбы (акулы и скаты) обычно считались немыми, и до сих пор не было никаких доказательств того, что они преднамеренно могут издавать звуки.