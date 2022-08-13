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Европейские ученые «разговорили» скатов

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  • 13.08.2022, 19:19
Европейские ученые «разговорили» скатов

Группа исследователей из Швеции, Испании и Австралии смогла доказать, что скаты умеют издавать звуки.

Такой вывод исследователи сделали, проанализировав видеозаписи, на которых скаты предупреждающе щелкали, когда к ним приближались дайверы. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Ecology, пишет «Европульс».

Ранее считалось, что скаты абсолютно немы.

Выяснилось, что когда к скатам приближается аквалангист, они начинают тревожиться и издавать короткие и сильные щелкающие звуки длительностью сотые доли секунды.

Исследователи предполагают, что так скаты пытались защититься и отпугнуть приближающуюся угрозу.

В настоящее время науке известно более 990 видов рыб, которые могут издавать звуки. Однако хрящевые рыбы (акулы и скаты) обычно считались немыми, и до сих пор не было никаких доказательств того, что они преднамеренно могут издавать звуки.

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