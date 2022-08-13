Что происходит с цветочным рынком Беларуси? 1 13.08.2022, 19:34

Санкции ударили и по этому бизнесу.

Цветы из Нидерландов едут в Беларусь в два раза дольше, чем раньше, и они стали значительно дороже. А платежеспособный спрос упал, пишет officelife.media.

Перецепка грузовиков в белорусских терминалах и появление в логистической цепочке еще одного перевозчика повлияли на сроки доставки и на цену импортных цветов.

Долгая дорога на рынок

По словам игроков рынка, цветы едут в Беларусь на два-три дня дольше привычных ранее сроков.

Если до февраля 2022-го товар стабильно приезжал за два-три дня, то сейчас цветок с момента загрузки в Нидерландах проводит в пути четыре-пять дней, весной время доставки и вовсе могло растянуться на неделю.

Цена по пути вырастет в 5 раз

Стоимость цветов в Беларуси за последние полгода заметно выросла. Еще полгода назад фрахт (расходы на логистику, доставку и оформление документов на одну фуру без учета стоимости цветочного груза) стоил €3-4 тыс., сейчас — €8 тыс.

Tоварная стоимость самого цветка, по его словам, если и изменилась, то незначительно: ее формирует аукцион.

От закупки до конечного потребителя импортная роза дорожает приблизительно в пять раз.

Из-за падения выручки, продавцы повышают наценку на цветы. По словам экспертов, если раньше наценка на цветок редко превышала 100%, то сейчас она варьируется в пределах от 100 до 200%.

Белорусам не до цветов

Заметным явлением на цветочном рынке эксперты называют серьезное падение спроса на хорошие цветы и готовые букеты. По их оценке, в марте спрос упал на 60%, потом все понемногу выравнивалось, но около 30% клиентов рынок потерял.

«Это связано как с подорожанием, так и с настроением людей, их доходами, отъездом из страны платежеспособных покупателей», - считает Владелец интернет-магазина cvetok.by Александр Варвашеня.

Игроки рынка заявляют о снижении своей рентабельности вплоть до нуля, хотя раньше она у некоторых достигала 50%.

В прошлом году, по данным Белстата, в Беларусь импортировано 156 млн штук срезанных цветов. Большинство — 64,4 млн штук — из Эквадора, а также из Нидерландов (37,4 млн), Колумбии (22,2 млн) и других стран. В основном — розы, гвоздики, орхидеи, хризантемы, лилии. Но это статистика по стране происхождения цветка — в реальности же весь цветочный товар попадает в Беларусь в фурах-рефрижераторах из Нидерландов.

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