Сколько белорусы могут заработать на белых грибах и подберезовиках? 13.08.2022, 19:53

В стране активно идет грибной сезон.

Заместитель начальника управления заготовок Белкоопсоюза Юрий Соколовский рассказал о специфике закупок от населения дикорастущих лесных ягод и грибов.

По словам специалиста, лето 2022 года стало очень урожайным в плане черники: ее у населения закупили более 1300 тонн, а это на 140% больше, чем в 2021 году. Рекордсменами по сбору и сдаче черники стали жители Ивацевичского и Глусского районов: в заготовительные пункты они сдали по 100 и 160 тонн черники соответственно. В течение сезона закупочные цены на чернику варьировались от 3 рублей 80 копеек до 4 рублей 50 копеек.

К слову, белорусская черника идет и на экспорт. Уже наступает и активный грибной сезон, по прогнозам, он также должен быть весьма урожайным. В настоящее время ведется закупка лисичек, сдать этот гриб население может по цене от 3,5 до 7 рублей за кило, такая разбежка объясняется качеством гриба.

Уже в скором времени начнется закупка белых грибов, пока точных закупочных цен нет, однако ориентиром, по словам специалиста, могут служить цены предыдущего сезона, когда за килограмм белых можно было получить от 8 до 10 рублей. Как подчеркнул Юрий Соколовский, в сезоне-2022 план по закупке грибов определен на уровне 150 тонн, а это в два раза больше, чем годом ранее.

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