В белорусских регионах – катастрофа с медиками 13.08.2022, 20:25

Вскоре белорусов будет некому лечить.

В Беларуси все острее ощущается нехватка медиков, особенно в регионах. На 14 августа на всю страну «Белсат» нашел 3856 официальных вакансий врачей-специалистов. В начале года их было около 3000.

Проблемы с врачами есть практически во всех городах, а в некоторых регионах ситуация тянет на катастрофу – вообще неясно, кто будет лечить белорусов, да еще и с зарплатами меньше Br 1000.

С медицинским персоналом также серьезная проблема: на 14 августа зарегистрировано 3457 вакансий медицинских сестер, 1167 вакансий фельдшеров, 2053 вакансии санитарок. Ощутима проблема со специалистами для медицинских учреждений, работающими с уязвимыми группами: детьми и взрослыми с инвалидностью, лицами пожилого возраста. Не хватает медиков и в исправительных учреждениях.

Среди самых востребованных специальностей – врачи высокой квалификации (хирурги, стоматологи, специалисты по диагностике, реаниматологи), а также врачи общей практики (педиатры, терапевты, кардиологи, анестезиологи и другие).

Журналисты прошлись подробнее по регионам и посмотрели, какова ситуация с врачами в каждой области. Отметим, что в региональных больницах не хватает 30–50% медиков (по данным за 2020 год).

Справка. Средние значения по Беларуси: 46,1 врача и 134,1 медицинского работника на 10 тысяч человек.

Наиболее напряженная и серьезная проблема с врачами – в Пуховичском районе. Так, в Марьиногорскую ЦРБ ищут 113 врачей-специалистов на зарплату Br 600–1500, 38 медсестер на зарплату Br 600.

Сложная ситуация с врачами в Молодечно: в Молодечненскую ЦРБ нужно 34 специалиста на зарплату Br 650–1100 и 12 медицинских сестер на зарплату Br 550–720.

А как у других в области? От 10 до 20 врачей требуются в:

Солигорскую ЦРБ (18 врачей на зарплату всего Br 550 и 15 медсестер на Br 500),

Логойскую ЦРБ (18 врачей на Br 800–1400),

Клецкую ЦРБ (17 врачей на зарплату Br 1000–1850),

Велейскую ЦРБ (17 врачей на Br 785–1600),

Копыльскую ЦРБ (16 врачей на Br 650–1000),

Крупскую ЦРБ (16 врачей на Br 1000),

Слуцкую ЦРБ (15 врачей на Br 740–800),

Стародорожскую ЦРБ (12 врачей на Br 630–990),

Жодинскую ЦРБ (12 врачей на Br 1200),

Мядельскую ЦРБ (10 врачей на Br 800–900).

От 5 до 10 врачей нужно в Любанскую ЦРБ (зарплата – Br 920–1200), Дзержинскую ЦРБ (на Br 700–910), смолевичскую ЦРБ (на Br 900–1600), Несвижскую ЦРБ (Br 600–700), Борисовскую ЦРБ (Br 600–1000), Воложинскую ЦРБ (Br 915), Узденскую ЦРБ (Br 950–1500), Борисовский роддом (Br 1000), Борисовскую больницу № 2 (br 1500).

Есть проблемы с медиками и в Минске. Например, во 2-й городской клинической больнице столицы находим 176 вакансий, среди которых – 29 врачей с предлагаемой зарплатой Br 950–2200, 80 медсестер на зарплату Br 700–1300, 57 санитарок на зарплату Br 500–600.

Заглянем в РНПЦ онкологии. Там нужно 28 врачей-специалистов на заработную плату Br 1170–1500. Среди специалистов не хватает врачей лучевой и функциональной диагностики, хирургов, онкологов, эндоскопистов. Там же ищут 15 медсестер на зарплату Br 1100.

Похоже, что врачи не горят желанием лечить белорусских силовиков: в Республиканскую больницу департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь требуются 23 врача (на зарплату Br 900–1076), а также 28 медсестер (Br 728–800).

Витебская область

Наибольшую нехватку врачей журналисты обнаружили в учреждениях:

Полоцкая Центральная городская больница. Здесь нужно 42 врача, которым предлагают зарплату Br 576–770, и 26 медсестер на заработную плату Br 500.

Новополоцкая центральная городская больница. Здесь ищут 38 врачей на зарплату Br 850–1400, а также 25 медсестер на заработную плату Br 550-1131.

Россонская ЦРБ. Сюда ищут 35 врачей, которым предлагают зарплату Br 800–1000, 20 медсестер на заработную плату Br 500–700 за полную ставку (однако большинство предложений – только 0,5 ставки, соответственно и зарплаты вдвое меньше). Для сравнения: в начале года сюда требовался 31 врач. При населении района 9 тысяч человек это очень большая нехватка.

Непростая ситуация с медиками в ВАКЦ психиатрии и наркологии в Витьбе: здесь нужны 20 врачей (зарплата – Br 850) и 51 медсестра (Br 850).

Как у остальных в области? От 10 до 20 врачей-специалистов требуют:

Лепельская ЦРБ (зарплата – Br 700–820),

Поставская ЦРБ (Br 900–2000),

Дубровенская ЦРБ (Br 700–1000),

Миорская ЦРБ (Br 761–1355),

Новополоцкий ГЦГЭ (Br 1700),

Докшицкая ЦРБ (Br 900–1300).

От 5 до10 врачей нужно в Максимовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов (Городокский район) на зарплату Br 1000, Городокскую ЦРБ (Br 900–1500), Новолукомльскую ЦРБ (Br 750–1000), Шумилинскую ЦРБ (Br 1100–1500), Ушачскую ЦРБ (Br 1300–1500), Оршанский зональный ЦГЭ (Br 700–1000), Браславскую ЦРБ (Br 900–1200), Глубокскую ЦРБ (br 700–800), Верхнедвинскую ЦРБ (Br 750–1380), Бешенковичскую ЦРБ (Br 990–1130).

Могилевская область

Наиболее сложную ситуацию с врачами наблюдаем в Бобруйске. Судите сами:

Бобруйский ЗЦГиЭ: 38 врачей (Br 540–780),

Бобруйская городская поликлиника № 1: 18 врачей (Br 900–1580),

Бобруйская городская детская больница: 16 врачей (Br 1300),

Бобруйская городская больница ХМД имени Марзона: 9 врачей (Br 700–1500),

Бобруйская городская поликлиника № 2: 5 врачей (Br 750–900),

Бобруйская лечебно-консультативная поликлиника: 2 врача (Br 700–1000).

Что у остальных? В Горецкую ЦРБ ищут 18 врачей на зарплату Br 600–1400, в Круглянский районный ЦГЭ – 12 врачей (Br 600–800).

В остальных районных медицинских учреждениях ситуация немного проще. От 5 до 10 врачей требуются в Чериковскую ЦРБ (Br 800–1500), Кировскую ЦРБ (Br 950), Глусскую ЦРБ (Br 1240–1300). В Белыничский дом-интернат ищут 8 медсестер.

В Могилеве ситуация тоже невеселая. Только в одну Могилевскую поликлинику № 3 ищут 24 врача (Br 662–965) и 35 медсестер (Br 562–800).

Гродненская область

Больше всего врачей-специалистов ищут в Слонимскую ЦРБ (30 специалистов на зарплату Br 750–1280) и в Кореличскую ЦРБ (27 врачей на Br 700–1000). Для сравнения: ситуация с медиками здесь не улучшается с начала года, когда в Кореличскую ЦРБ требовался 21 врач. Для района с населением менее 20 тысяч жителей это достаточно много, и проблема не решается более полугода. Правда, подобная история наблюдается практически во всех районах.

21 врач (Br 680–950) и 18 медсестер (Br 550–700) нужно в Ошмянскую ЦРБ.

Дятловская ЦРБ ищет 20 врачей на зарплату Br 400–1100, Новогрудская ЦРБ – 18 врачей (Br 580–900), Вороновская ЦРБ – 17 врачей (Br 1000–1500) и 25 медсестер (Br 720–830).

Смотрим дальше. В Лидскую ЦРБ требуются 16 врачей на Br 600–1000 зарплаты. Островецкая ЦРКБ ищет 15 врачей и предлагает им заработную плату Br 1200. Столько же врачей ищет Щучинская ЦРБ (зарплата – Br 800–1500) и Волковысский зональный ЦГЭ (Br 650–1029).

Берестовицкая ЦРБ ищет 14 врачей (Br 500–800), Волковысская ЦРБ – 11 врачей (Br 740–1125), Зельвенская ЦРБ – 11 врачей (Br 450–1218) и 9 медсестер на зарплату Br 157(!)–732. Сморгонская ЦРБ – 10 врачей (Br 650–950), Ошмянский районный ЦГЭ – 10 врачей (Br 620–1000), Мостовская ЦРБ – 9 врачей (Br 510–700), Ивьевская ЦРБ – 6 врачей (Br 500–1050).

Гомельская область

Больше всего медиков нужно в Жлобинскую ЦРБ: 26 врачей (Br 1400) и 33 медсестры (Br 750).

Мозырская Центральная городская поликлиника ищет 18 врачей и предлагает им зарплату Br 600–1200.

Светлогорская ЦРБ ищет 17 врачей (Br 860–1250) и 19 медсестер (Br 634–930).

Петриковской ЦРБ требуется 16 врачей (Br 700–1200), Лельчицкой ЦРБ – 15 врачей (много 0,5 и 0,25 ставки по Br 124, полная ставка – Br 650), Буда-Кошелевской ЦРБ – 15 врачей (Br 900–1350). Речицкий зональный ЦГЭ ищет 12 врачей (Br 500–800). Ельская ЦРБ – тоже 12 врачей на Br 900. Житковичская ЦРБ ищет 11 врачей (Br 950) и 10 медсестер (Br 600), Ветковская ЦРБ – 10 врачей на Br 850–1500.

Что у других?

Журналисты дают списком:

Хойницкая ЦРБ: 7 врачей (Br 900–1300);

Мозырская городская детская больница: 6 врачей (Br 350–1400), 10 медсестер (Br 480–600);

Рогачевская ЦРБ: 9 врачей (Br 750–900);

Брагинская ЦРБ: 7 врачей (Br 480–1800);

Кормянская ЦРБ: 7 врачей (Br 850–1400);

Октябрьская ЦРБ: 6 врачей (Br 820–1100);

Мозырский роддом: 4 врача (Br 890–1100);

Лоевская ЦРБ: 4 врача (Br 1100–1650);

Наровлянская ЦРБ: 4 врача (Br 1200–1500);

Калинковичская ЦРБ: 4 врача (Br 600–1000).

Проблемы с врачами есть и в областном центре. Например, в Гомельскую областную клиническую больницу нужно 34 врача (Br 900–1980), 42 медсестры (Br 540–980), 11 фельдшеров (Br 550).

Брестская область

Больше всего медиков не хватает в Барановичской центральной поликлинике: 65 врачей (Br 700–1350), 45 медсестер (Br 510–780).

Непростая ситуация в Ляховичской ЦРБ, где требуются 27 врачей (Br 480–750) и 17 медсестер (Br 480–550), а также в Пружанской ЦРБ – там ищут 26 врачей на зарплату Br 1000–1300.

Пройдемся по другим районным медицинским учреждениям области:

Каменецкая ЦРБ: 16 врачей (Br 678–1000), 11 медсестер (Br 510–700);

Лунинецкая ЦРБ: 16 врачей (Br 800–1300);

Березовская ЦРБ: 16 врачей (Br 740–940);

Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов: 14 врачей (Br 600–1200);

Дрогичинская ЦРБ: 13 врачей (Br 860–1555);

Пинская центральная поликлиника: 11 врачей (Br 800–870);

Каменецкий районный ЦГиЭ: 9 врачей (Br 700–850);

Столинская ЦРБ: 9 врачей (Br 670–725);

Больница «Молотковичи», Пинский район: 9 врачей (Br 895–1164);

Пинская детская больница: 8 врачей (Br 1100–1400), 16 медсестер (Br 500–700);

Малоритский районный ЦГиЭ: 8 врачей (Br 575–700);

Барановичская детская больница: 4 врача (Br 750–1300), 9 медсестер ( Br 520–850);

Ганцевичская ЦРБ: 5 врачей (Br 700–1158);

Ивацевичская ЦРБ: 5 врачей (по 0,5 ставки – Br 375–480), 9 медсестер (Br 600);

Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов: 5 врачей (0,25 ставки – Br 150–200);

Кобринская ЦРБ: 4 врача (Br 1000–1500).

А как в столице и областных центрах?

Ситуация с медиками в крупных областных городах и Минске не выглядит критично, однако и здесь тоже есть нехватка.

Минск.

На 14 августа находим 1100 вакансий врачей-специалистов. Зарплаты – от Br 250 за 0,5 ставки до Br 7018 за ставку (наибольшие зарплаты – у нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов).

В Минские медицинские учреждения требуются 1329 медсестер на зарплату Br 264 (0,5 ставки) – Br 1400, 164 фельдшера (Br 600–1200), 766 санитарных работников (Br 260 за 0,5 ставки – Br 800).

Для сравнения отметим, что в январе этого года в Минске наниматели искали 860 врачей-специалистов и более 1000 медсестер.

Витебск.

Врачи: 132, зарплата от Br 300 за 0,5 ставки до Br 1600 за ставку.

Медсестры: 115, зарплата от Br 375 за 0,5 ставки до Br 900 за ставку.

Могилев.

Врачи: 146, зарплата от Br 152 за 0,25 ставки до Br 1526 за ставку.

Медсестры: 102, зарплата от Br 265 за 0,5 ставки до Br 850 за ставку.

Фельдшер: 36, зарплата – Br 400–1000.

Санитарки: 75, зарплата – Br 480–800.

Гродно.

Врачи: 80, зарплата от Br 350 за 0,5 ставки до Br 1437 за ставку.

Медсестры: 74, зарплата от Br 130 за 0,25 ставки до Br 1060 за ставку.

Санитары: 63, зарплата – Br 490–860.

Гомель.

Врачи: 235, зарплата от Br 171 за 0,25 ставки до Br 1980 за ставку.

Медсестры: 324, от Br 114 за 0,25 ставки до Br 1000 за ставку.

Фельдшер: 69, от Br 114 за 0,25 ставки до Br 900 за ставку.

Санитары: 50, от Br 270 за 0,5 ставки до Br 517.

Брест.

Врачи: 139, зарплата – Br 490–1500.

Медсестры: 139, зарплата от Br 280 за 0,5 ставки до Br 900 за ставку.

Санитары: 94, зарплата – Br 490–800.

Таким образом, наибольшая нехватка врачей ощущается в Минской области, на втором месте – Гомельская, затем идет Брестская, Витебская и Гродненская области. Наименьшая нехватка врачей в Могилевской области.

По областным городам: на первом месте по нехватке медиков – Гомель, на последнем – Гродно.

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