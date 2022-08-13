В оккупированной Новой Каховке прилеты по позициям россиян 4 13.08.2022, 20:45

3,600

Над городом виден столб дыма.

Вечером 13 августа в Новой Каховке (Херсонской области) зафиксировали прилеты по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

- Херсонская область. Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем палить орков!, - отметил он.

Российские СМИ пишут о попадании в районе завода «Сокол». Тем временем Telegram-каналы распространяют фото последствий удара и говорят о взрывах в районе «Электромаша».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».