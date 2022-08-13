Что делать, если стоимость товара в чеке выше заявленной? 1 13.08.2022, 20:49

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Рекомендации юриста.

В «АиФ» обратился читатель: «Покупал в магазине продукты, на кассе выяснилось, что цена на один из товаров выше, чем было указано на ценнике. Продавцы говорят: «Мы просто не успели поменять ценники». Но что делать мне? Как я мог догадаться, что цена изменилась?»

Каким должен быть алгоритм действий в подобной ситуации? История, рассказанная читателем, к сожалению, довольно распространенная, утверждает юрист Виктор Лещенко. Цены на различные товары у нас могут меняться быстро, поэтому продавцы действительно иногда не успевают сориентироваться вовремя. Но, конечно, это не отменяет того, что права покупателя в данном случае нарушены.

Покупатель становится более грамотным, но и методы «фокусников» совершенствуются.

Согласно ст. 7 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан своевременно представлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах), в том числе цену и условия оплаты. Следовательно, выставляя товар на продажу в магазине и прикрепляя на него ценник (или этикетку), продавец берет на себя обязательство продать товар по указанной цене.

Кто прав?

В любом случае ответственность за разницу «витринных» и «кассовых» цен, независимо от причин, несет точно не покупатель. Поэтому если заметили расхождения в цене – стоит обратиться за разъяснениями причин к сотрудникам магазина и потребовать возвратить разницу между стоимостью приобретенного товара и его витринной ценой.

Если представители торгового объекта отказываются от мирного решения вопроса, покупателю следует попросить Книгу замечаний и предложений и оставить запись о несоответствии стоимости на ценнике и при оплате на кассе. Законом «О защите прав потребителей» предусмотрена ответственность, в том числе продавца, за ненадлежащую информацию о товаре. Кроме того, покупатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения продавцом его прав.

Также покупатель при несоблюдении его прав может обратиться с жалобой к сотрудникам Комитета госконтроля, в местные исполнительные комитеты, территориальные администрации, а также в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Продавец обязан указать на ценниках реализуемых им товаров следующую информацию: наименование товара, его сорт (при наличии), цену за единицу веса или единицу товара, страну происхождения. На ценнике пищевых продуктов может быть указана информация о цене за 1 кг или 1 л, размер предлагаемой скидки (если она предусмотрена). Информация должна быть нанесена на белорусском или русском языке четким, разборчивым шрифтом, удобным для прочтения. Также по требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с документами, удостоверяющими качество и безопасность товара и содержащими информацию о сроках изготовления и годности развесного товара.

В некоторых случаях ценники могут быть оформлены особым способом – на товарных ярлыках (этикетках), на потребительской упаковке или иными способами. Например, при продаже методом самообслуживания швейных, верхних и бельевых трикотажных, корсетных, чулочно-носочных и меховых изделий; головных уборов; обуви; галантерейных товаров; печатной продукции; канцелярских товаров; игрушек и игр; мелких штучных товаров.

На ценнике комплекта товаров указывают цену за весь комплект (общую цену всех товаров, входящих в комплект, с учетом потребительской упаковки).

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