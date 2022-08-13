Названы способствующие крепкому и здоровому сну напитки 13.08.2022, 20:59

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Они помогут утром отлично себя чувствовать.

Напитки, которые мы выбираем вечером, неизменно влияют на качество сна. Если в последнее время вы чувствуете, что сон стал беспокойным, а утром не хочется просыпаться, возможно, пора пересмотреть привычки. Elle рассказывает, какие напитки будут способствовать крепкому и здоровому сну.

Теплое молоко

Теплое молоко с печеньем — настоящее клише вечернего меню. Обычно так успокаивают детей и помогают им подготовиться ко сну, но рецепт работает и со взрослыми. Кстати, журнал New York Times не нашел серьезных доказательств того, что теплое молоко способствует крепкому сну, но, даже если это плацебо, почему бы и нет. Некоторые эксперты объясняют действие теплого молока тем, что там содержится триптофан, который превращается в организме в мелатонин (гормон сна).

Ромашковый чай

Ромашковый чай — распространенный вариант натуральных успокоительных средств перед сном. Этот рецепт рекомендуют тем, кто страдает бессонницей: ромашковый чай эффективно успокаивает и, в отличие от других видов чая, не содержит кофеина.

Миндальное молоко

Адепты растительного рациона могут попробовать выпивать перед сном стакан миндального молока. Там тоже есть достаточное количество триптофана, к тому же миндальное молоко богато магнием, который помогает улучшить качество сна.

Кокосовая вода

Кокосовая вода имеет в составе магний и калий, которые помогают лучше спать и расслабить мышцы. Там также есть витамин В, который помогает снизить уровень стресса.

Банановый смузи

Еще один способ спать крепко — банановый смузи. Достаточно смешать небольшой банан с половиной стакана миндального молока. Полезный напиток может заменить ночной перекус и стать гарантированным пропуском в царство Морфея.

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